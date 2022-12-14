Пустити двійника – не проблема. Ба більше, ми чудово розуміємо, що пресконференція президента Росії – це не пресконференція президента України. Є список питань та відповідей, усе зрежисовано та організовано. Про це 24 каналу сказав військовий ЗСУ Кирило Сазонов.

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Ситуація жахлива

За словами військовослужбовця, усім видно, що ситуація дуже погана – і з економікою, і з мобілізацією, і з війною в Україні, з міжнародною ізоляцією, і з дипломатією.

Тому жодні заготовлені питання та відповіді не рятують. Дійсно сказати немає чого, тому доводиться мовчати,

– зауважує військовослужбовець.

Втім, додає він, є конспірологічна теорія, що російська еліта тестує реакцію глибинного російського народу на відсутність царя в ефірі. "Чи будуть переживати, засмучуватися, сумувати – або усім пофіг. Якщо пофіг, значить можна його вилучати з обігу як стару купюру", – підсумував Сазонов.

Путін ізолюється в бункері