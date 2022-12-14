Пустити двійника – не проблема. Ба більше, ми чудово розуміємо, що пресконференція президента Росії – це не пресконференція президента України. Є список питань та відповідей, усе зрежисовано та організовано. Про це 24 каналу сказав військовий ЗСУ Кирило Сазонов.
До теми Путіна люблять лише за гроші: чи є у російського диктатора союзники
Ситуація жахлива
За словами військовослужбовця, усім видно, що ситуація дуже погана – і з економікою, і з мобілізацією, і з війною в Україні, з міжнародною ізоляцією, і з дипломатією.
Тому жодні заготовлені питання та відповіді не рятують. Дійсно сказати немає чого, тому доводиться мовчати,
– зауважує військовослужбовець.
Втім, додає він, є конспірологічна теорія, що російська еліта тестує реакцію глибинного російського народу на відсутність царя в ефірі. "Чи будуть переживати, засмучуватися, сумувати – або усім пофіг. Якщо пофіг, значить можна його вилучати з обігу як стару купюру", – підсумував Сазонов.
- Окрім виступу у верхній палаті російського парламенту, Владімір Путін відмовився від всіх новорічних святкувань у Кремлі. Попередньо, Новий рік диктатор зустріне у бункері на сході Уральських гір.
- Припускають, що причиною скасування традиційних заходів є здоров'я Путіна: або він сам захворів і намагається втекти у бункер, або дуже боїться захворіти, тому намагається сховатися від грипу за Уралом. ЗМІ повідомляють, що російський президент відмовився від святкувань саме через те, що вже низка депутатів захворіли на штам грипу H1N1. До слова, у Москві прогнозують, що саме цей штам дуже сильно вдарить по Росії.
- Однак диктатор зустрічатиме Новий рік не сам. За даними телеграм-каналу Генерал СВР, який часто публікує новини про російсько-українську війну, за святкову програму для Путіна відповідатиме Аліна Кабаєва, яка разом з диктатором відправиться в ізоляцію в уральський бункер.