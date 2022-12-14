Річ у тім, що наразі Путін не може пред'явити нічого серйозного. Ба більше, він не може нічого й пообіцяти. Про це радник голови Офісу Президента Олексій Арестович сказав у стрімі на ютуб-каналу "Фейгін.Live", повідомляє 24 канал.

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Радник ОП зауважує, що по-чесному диктатор має сказати, що перспективи війни зовсім невизначені, навіть стриманий оптимізм продемонструвати складно. Є лише санкції, розвалена міжнародна політика, обмеження нафти.

"А заходи у відповідь від Росії які й наскільки вони можливі? Виявляється, що ніякі та неможливі. Усі ці зустрічні санкції – це просто смішно. Коли країна з 1,5% світової економіки намагається накласти на 60% економіки санкції – ми розуміємо, як це звучить", – відзначив він.

Звісно, каже Арестович, можна було б яскравіше підсвітити обмежені успіхи, а провали – дещо заретушувати. Проте диктатор досяг ситуації, коли по жодному напрямку немає чого доповідати.

Якщо якісь цифри називати, то там одні падіння. Я думаю, по всіх показниках російського бюджету. Немає чого навіть традиційно пообіцяти пенсіонерам, зовсім все погано. Доступність споживчого кошика й ліків – теж цифри невтішні. Просто немає чого пред'явити,

– запевняє радник ОП.

Серед інших причин – стан здоров'я. "Я допускаю, що він перебуває не в найкращій формі, і вивалювати на загальний огляд труп, що напів розкладається, теж не дуже хочеться. Тому він вчергове порушить конституцію, найімовірніше, ухилиться. Спробує послатися на зайнятість", – каже Арестович.

На його думку, Путін чекає якихось результатів на фронті та зовнішньополітичній арені. Коли Путін отримає і ті, і ті – він буде готовий виходити. Проте усе це, вважає Арестович, сумнівний задум. "Він чекає на січень – лютий, аби взяти до рук і зачитати хоча б щось", – підсумував радник голови Офісу Президента.

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