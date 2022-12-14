Річ у тім, що наразі Путін не може пред'явити нічого серйозного. Ба більше, він не може нічого й пообіцяти. Про це радник голови Офісу Президента Олексій Арестович сказав у стрімі на ютуб-каналу "Фейгін.Live", повідомляє 24 канал.
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Путіну немає з чим звітувати
Радник ОП зауважує, що по-чесному диктатор має сказати, що перспективи війни зовсім невизначені, навіть стриманий оптимізм продемонструвати складно. Є лише санкції, розвалена міжнародна політика, обмеження нафти.
"А заходи у відповідь від Росії які й наскільки вони можливі? Виявляється, що ніякі та неможливі. Усі ці зустрічні санкції – це просто смішно. Коли країна з 1,5% світової економіки намагається накласти на 60% економіки санкції – ми розуміємо, як це звучить", – відзначив він.
Звісно, каже Арестович, можна було б яскравіше підсвітити обмежені успіхи, а провали – дещо заретушувати. Проте диктатор досяг ситуації, коли по жодному напрямку немає чого доповідати.
Якщо якісь цифри називати, то там одні падіння. Я думаю, по всіх показниках російського бюджету. Немає чого навіть традиційно пообіцяти пенсіонерам, зовсім все погано. Доступність споживчого кошика й ліків – теж цифри невтішні. Просто немає чого пред'явити,
– запевняє радник ОП.
Серед інших причин – стан здоров'я. "Я допускаю, що він перебуває не в найкращій формі, і вивалювати на загальний огляд труп, що напів розкладається, теж не дуже хочеться. Тому він вчергове порушить конституцію, найімовірніше, ухилиться. Спробує послатися на зайнятість", – каже Арестович.
На його думку, Путін чекає якихось результатів на фронті та зовнішньополітичній арені. Коли Путін отримає і ті, і ті – він буде готовий виходити. Проте усе це, вважає Арестович, сумнівний задум. "Він чекає на січень – лютий, аби взяти до рук і зачитати хоча б щось", – підсумував радник голови Офісу Президента.
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Диктатор тікає у бункер
- Окрім виступу у верхній палаті російського парламенту, Владімір Путін відмовився від всіх новорічних святкувань у Кремлі. Попередньо, Новий рік диктатор зустріне у бункері на сході Уральських гір.
- Припускають, що причиною скасування традиційних заходів є здоров'я Путіна: або він сам захворів і намагається втекти у бункер, або дуже боїться захворіти, тому намагається сховатися від грипу за Уралом. ЗМІ повідомляють, що російський президент відмовився від святкувань саме через те, що вже низка депутатів захворіли на штам грипу H1N1. До слова, у Москві прогнозують, що саме цей штам дуже сильно вдарить по Росії.
- Однак диктатор зустрічатиме Новий рік не сам. За даними телеграм-каналу Генерал СВР, який часто публікує новини про російсько-українську війну, за святкову програму для Путіна відповідатиме Аліна Кабаєва, яка разом з диктатором відправиться в ізоляцію в уральський бункер.