Россия – несостоявшееся государство

В опросе приняло участие 167 экспертов. Многих я хорошо знаю много лет, к кому-то отношусь критически.

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Очень интересно, что 46%, то есть почти половина из них, прогнозирует, что в следующие 10 лет Россия станет "несостоявшимся государством". Более того, 40% ожидают, что она может распасться.

Это тенденция к тому, как на Западе видят Россию. Я ее чувствую по дискуссиям, в которых сам участвую. То, что почти не воспринималось вчера, становится частью обсуждений, а значит и политических планировок.

И не только политических, но и деловых. Кто будет вкладывать в Россию? И это касается не только западного мира, но прежде всего незападного.

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Агония режима будет очень опасной, но в нее начинают верить все больше, а значит, будут готовиться, и страх это уже не остановит.

А у нас появился реальный шанс не только отражать попытки России нас колонизировать, но и влиять на происходящее на пространстве России. К этому нужно готовиться.