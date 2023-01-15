Росія – держава, що не відбулася

В опитуванні взяли участь 167 експертів. Багатьох я добре знаю багато років, до когось ставлюся критично.

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Дуже цікаво, що 46%, тобто майже половина з них, прогнозує, що у наступні 10 років Росія стане "державою, що не відбулася". Ба більше, 40% очікують, що вона може розпастися.

Це тенденція того, як на Заході бачать Росію. Я її відчуваю по дискусіях, в яких сам беру участь. Те, що майже зовсім не сприймалося вчора, стає частиною обговорень, а значить і політичних планувань.

І не тільки політичних, а й бізнесових. Хто буде вкладати в таку Росію? І це стосується не тільки західного світу, а й насамперед незахідного.

Україна може впливати на процеси, які відбуваються у Росії

Агонія режиму буде дуже небезпечною, але в неї починають вірити все більше, а значить будуть готуватися, і страх це вже не зупинить.

А в нас з'явився реальний шанс не тільки відбивати спроби Росії нас колонізувати, а й впливати на те, що відбувається на просторі Росії. До цього потрібно готуватися.