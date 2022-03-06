Расписание эвакуационных рейсов Укрзализныци за границу на 6 марта

6 марта 2022 , 03:06
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Источник:

Укрзализныця

Укрзализныця продолжает функционировать в условиях войны. В том числе и организует эвакуационные рейсы для украинцев, следующих за границу.

Пока это поезда в Польшу. А именно – в Перемышль, Грубешив и Хелм.

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Рейсы УЗ за границу на 6 марта: график

На 6 марта назначены такие эвакуационные поезда для выезда за границу:

  • №7603/7604 Львов – Перемышль, отправление в 00:40.
  • №7605/7606 Львов – Перемышль, отправление в 05:27.
  • № 950 Львов – Грубешев (20 вагонов), отправление 07:10.
  • №35/36 Львов – Перемышль (15 вагонов), отправление в 07:10.
  • №7607/7608 Львов – Перемышль, отправление в 08:52.
  • № 902/903 Днепр – Хелм, отправление в 09:00.
  • №7614/7615 Львов – Хелм, отправление в 09:30.
  • №918/919 Запорожье – Хелм, отправление в 11:00.
  • №7609/7610 Львов – Перемышль, отправление в 12:12.
  • № 952 Львов – Грубешев (20 вагонов), отправление в 13:20.
  • №7616/7617 Львов – Хелм, отправление в 14:00.
  • №7611/7612 Львов – Перемышль, отправление в 15:40.

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Автор: Олесь Друкач