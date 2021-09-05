Расплата за курс Москвы: русских догнали последствия агрессии Кремля против Украины

Российский исполнитель Василий Гончаров, он же Вася Обломов, возмутился запретом прямых перелетов Киев – Москва. Он назвал запрет "тупым" и заявил, что никто в мире не извлек выгоду от этого.

Иногда начинаешь забывать о величине дрейфа, случившегося за последние 8 лет. А потом кто-то из россиян, претендующих на нейтральность и отстраненность, начинает комментировать реальность – и снова приходиться эту дистанцию ощущать.

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Отголоски развязанной Россией войны

Запрет прямых перелетов – это история не про "выгоду", не про лоббизм железных дорог и транзитных авиарейсов. Все случившееся – это лишь отголоски войны, развязанной родиной Василия Гончарова против Украины.

Вероятно, он забыл, что авиакомпании его страны летают в оккупированный Крым, что для нарушителей Киев закрыл украинские аэропорты. А точку в вопросе поставила Россия, которая решила в ответ запретить полеты украинских рейсов на свою территорию.

Конкретному Васе Обломову все происходящее может причинять неудобство. Однако этим неудобством он обязан своей стране. Той самой, что оккупировала украинские территории, убивает украинских граждан и держит в своих тюрьмах политзаключенных. И все, что возмущает российского обывателя – это лишь следствие той политики, которую проводит его государство.

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Институт гражданства предполагает обязанности

Конечно, российский гость может сказать, что он за Путина не голосовал, что курс Кремля он не поддерживает, что не собирается нести ответственность за политику Москвы – точно так же, как, например, не несет ответственность за пришедший с территории России ураган. Что и то и другое для него – это лишь стихия, которую он не контролирует и которая от него не зависит.



Вася Обломов возмутился запретом прямых перелетов Киев – Москва / Фото с фейсбука исполнителя

И когда на паспортном контроле в него начинает внимательно всматриваться украинский пограничник, российский гражданин начинает нервничать. Почему за действия страны должен расплачиваться именно он? Разве он имеет власть над руководством своей страны? Разве она хоть как-то от него зависит? Так почему он должен отвечать за ее поступки?

Ему даже можно сочувственно покивать. Ведь в России власть и правда не менялась с 1991 года. Потому что Ельцин назначил Путина преемником, Путин назначал преемником Медведева, а Медведев затем снова отдал власть Путину. Никаких неожиданностей. Однако все это ровным счетом ничего не меняет.

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Потому что сам по себе институт гражданства предполагает не только права, но и обязанности. Дипломатические успехи государства могут облегчать путешествия для граждан. Точно так же как агрессия и войны могут эту же свободу передвижения усложнять. Вася Обломов может отделять себя от политики официальной Москвы, но это не отменяет ни политику Москвы, ни неизбежные последствия. В числе этих неизбежных последствий:

презумпция недоверия, которая рождается в государстве, ставшем жертвой российского вторжения;

призывы отменять концерты граждан страны-агрессора;

неудобные вопросы во время интервью;

эмоциональные комментарии в соцсетях.

Ответственность за действия государства – на гражданах

Возмущаться всем этим бессмысленно. Более того – если восстановить хронологию последних 8 лет, то возмущаться всем этим аморально. Украинской армии нет на территории России. Российских граждан не сажают в тюрьмы за то, что они вывешивают над домом флаг своей страны. Вероятно, именно по этой причине Васе Обломову сложно понять эмоции украинских граждан. Впрочем, отсутствие эмпатии вряд ли можно считать достоинством.

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Ответственность за действия государства всегда ложится на граждан этого государства. Причем это универсальное правило. Если в какой-то момент у какого-то украинского политика появится соблазн нарушить правила игры – последствия смогут ощутить на себе все. Вне зависимости от того, голосовали они за него или нет.

И ровно по этой причине сменяемость власти Украине остается неоспоримым достоинством. Хотя бы потому, что она позволяет Украине делать работу над ошибками. А в России такая опция недоступна. Что, впрочем, никак ситуацию не меняет. Если Вася Обломов хочет возмущаться кругами на воде, то ему явно следует адресовать претензии тем, кто первым бросил камень. Только и всего.