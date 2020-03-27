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      Расползающееся большинство: как падение рейтинга Зеленского влияет на зависимость от инвесторов

      Грани правды - Читати новину українською

      Год назад во Владимира Зеленского поверили многие. Это было несложно – будущий президент не мешал никому себя придумывать. Пока остальные политики соревновались в прозрачности, главный претендент упражнялся в зеркальности.

      Одни видели евроинтеграцию, другие – миротворчество, третьи – борьбу с коррупцией, четвертые – социальное покровительство. Противоречивость ожиданий никого не смущала. Каждый был уверен, что президент будет жить именно его повесткой.

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      Последние месяцы президент занимался тем, что переступал красные линии. Те самые, которые чертили ему на песке самые разные группы. Но спасало его именно то, что линий было много – а потому ни одна из них не тянула на роль той главной, после которой наступает перелом.

      Что настроило украинцев против Зеленского

      "Дело ветеранов и волонтеров", пограничные исключения для Dr. Alban, мирные инициативы Сергея Сивохо – это и многое другое успело настроить против президента тех, кто живет повесткой войны.

      Отставка Кабмина, принесение в жертву Рябошапки, обещание разобраться с наблюдательными советами госкомпаний – успели разочаровать "рыночников", тех, кто мечтал о реформах и евроинтеграции.

      Земельная реформа и приватизация оттолкнули патерналистов, фискальная политика ожесточила ФОПов, разговоры о подаче воде в Крым перевели в оппозицию крымских татар. А неслучившийся режим пенсионного счастья рискует аукнуться фрондой бюджетников. Налицо – классическая история про несущие колонны. Каждое новое "случившееся" и "неслучившееся" выбивает очередные опоры из-под президента.

      Год назад он был президентом большинства, но уже тогда было понятно, что главный вопрос в том, президентом какого именно меньшинства Зеленский в итоге выберет быть.

      Второй вопрос заключается в том, как будут складываться отношения президента со своими крупнейшими акционерами. Потому что любой перспективный политик всегда может рассчитывать на инвесторов:

      • тех, кто на чьи средства он будет создавать и содержать партию;
      • тех, кто будет инвестировать в его медиапопулярность;
      • тех, кому под силу содержать его политическую инфраструктуру.

      Зависимость от инвесторов

      Весь прошлый год Зеленский был самым быстрорастущим политическим активом. Он дорожал ежедневно – и мог позволить себе выбирать союзников и попутчиков. Но падение рейтинга сродни падению котировок, вплоть до того момента, пока ты не попадаешь в полную зависимость от инвестора. Тогда правила игры определяет он.


      Шестой президент Украины / Официальный сайт Президента Украины

      Год назад самым главным капиталом Владимира Зеленского была его популярность. Но теперь вопрос, как будет меняться формат его отношений с инвесторами. Не догадываясь о том, что "попутчики" не они, а он сам.

      Порой кажется, что третий президент Украины мог бы многое рассказать шестому. В конце концов, кому как не Виктору Ющенко знать о том, сколь непостоянной может быть народная любовь. Или о том, чем чреват союз с пророссийскими партиями. Или о том, кто приходит к власти после слабого президента, сумевшего погрузить своих избирателей в апатию.

      Виктор Ющенко
      Виктор Ющенко / Фото pravda.com.ua

      С той лишь разницей, что Ющенко довелось быть президентом в "сытые" нулевые, без открытого вооруженного конфликта с ядерным государством и "черных лебедей" в виде коронавируса.

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      Но один не расскажет, а второй не послушает. А потому шестого президента страны очень многое будет роднить с его собственным избирателем. И тот и другой станут расставаться со своими иллюзиями самостоятельно.

      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Руслан Рябошапка Вода в Крыму Рынок земли ФОПы Виктор Ющенко Видеоблоги Грани правды
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