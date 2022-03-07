Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак дал советы, как распознать диверсанта и куда звонить.
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По его словам, прежде всего диверсанты должны где-то поселиться на определенный период, чтобы хранить оружие, питаться и находиться в тепле. В деревне обнаружить таких преступников легче (практически все знают друг друга), а в городе стоит быть бдительными.
"Если вы видите, что в арендованную квартиру заселились люди брутального телосложения, немногословны, таскают спортивные сумки (в которых может быть оружие – 24 канал) – позвоните в СБУ или полицию", – отмечает Ступак.
Надо внимательно присматриваться к тем, кто вас окружает. Звоните в полицию или в СБУ, пусть лучше ваша информация не подтвердится, но проверить надо,
– добавил он.
Куда можно сообщить:
- В официальный чат-бот СБУ в телеграме: @stop_russian_war_bot,
- На контактные телефоны теробороны ВСУ по номеру 102.
В МВД Украины отмечают, если рядом есть представители Теробороны или правоохранители, вы можете попытаться задержать диверсанта самостоятельно. Делать это следует только в том случае, если вы уверены в своих силах и имеете многочисленные преимущества над врагом.
Как обнаружить российского диверсанта / Инфографика 24 канала
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