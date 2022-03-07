Колишній співробітник СБУ Іван Ступак дав поради, як розпізнати диверсанта та куди дзвонити.

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За його словами, насамперед диверсанти мають десь поселитись на певний період, аби зберігати зброю, харчуватись та перебувати в теплі. У селі виявити таких злочинці легше (одне одного практично знають), а в місті варто бути пильними.

"Якщо ви бачите, що в орендовану квартиру заселились люди брутальної статури, небагатослівні, тягають спортивні сумки (в яких може бути зброя – 24 канал) – зателефонуйте до СБУ чи поліції", – наголошує Ступак.

Треба уважно придивлятись на тих, хто вас оточує. Дзвоніть в поліцію чи СБУ, хай краще ваша інформація не підтвердиться, але перевірити треба,

– додав він.

Куди можна повідомити:

До офіційного чат-бота СБУ в телеграм: @stop_russian_war_bot,

На контактні телефони тероборони ЗСУ за номером 102.

У МВС України зазначають, якщо поруч є представники Тероборони або правоохоронці, ви можете спробувати затримати диверсанта самостійно. Робити це варто лише у тому випадку, якщо ви впевнені у своїх силах та маєте численну перевагу над ворогом.



Як виявити російського диверсанта / Інфографіка 24 каналу

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