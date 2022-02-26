Вас могут успокоить знания о том, как распознать различное оружие по звуку. Советы дал один из полицейских на своей инстаграм-странице, но мы не будем распространять его данные в целях безопасности.

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Как распознать различное оружие по звуку

Если слышите длинный и протяжный свист, то это мина. Сразу падайте в любое углубление или ямку или просто на землю.

Почти такой же звук издают гаубицы, но они быстрее летят. Так что в ваших интересах как можно быстрее сориентироваться.

Танки слышны только в момент попадания, но они перезаряжаются около 4 секунд. Поэтому если почувствовали, что по вам хочет ударить танк, бегите как можно быстрее в укрытие или падайте на землю. Заметьте, что танк разрывает все в радиусе 7 метров.

При хорошей погоде Грады слышны очень далеко – по звуку они напоминают шуршание. Есть 14 секунд на то, чтобы найти укрытие. Град не пробивает на вылет, поэтому подойдет даже небольшое углубление или яма.

Смерчи работают так, что шансов мало. Они открываются за 10 – 20 метров над землей и забрасывают все кассетными. Ложимся на землю и ждем, что выживем.

Обратите внимание: ни в коем случае не прикасайтесь к снарядам, которые не сработали. Они все еще могут взорваться – с ними разберутся саперы. Надеемся, что эти правила никогда никому не понадобятся, но предупрежден – значит вооружен.

О чем сообщать

Источник: "Взгляд ПриИрпенья"

Если гудит, как будто какой-то транспорт, не сообщайте об этом, потому что это могут быть наши украинские военные. Если слышите самолет или вертолет – то же самое. Если слышите глухой звук топота – это ПВО, про них не надо писать.

Если вы слышите мощный длинный "бабах" – это взрыв. Если вы увидели технику без опознавательных знаков, не пишите об этом в чаты, а сразу сообщайте нашим военным или правоохранителям.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



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