Вас могут успокоить знания о том, как распознать различное оружие по звуку. Советы дал один из полицейских на своей инстаграм-странице, но мы не будем распространять его данные в целях безопасности.
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Как распознать различное оружие по звуку
- Если слышите длинный и протяжный свист, то это мина. Сразу падайте в любое углубление или ямку или просто на землю.
- Почти такой же звук издают гаубицы, но они быстрее летят. Так что в ваших интересах как можно быстрее сориентироваться.
- Танки слышны только в момент попадания, но они перезаряжаются около 4 секунд. Поэтому если почувствовали, что по вам хочет ударить танк, бегите как можно быстрее в укрытие или падайте на землю. Заметьте, что танк разрывает все в радиусе 7 метров.
- При хорошей погоде Грады слышны очень далеко – по звуку они напоминают шуршание. Есть 14 секунд на то, чтобы найти укрытие. Град не пробивает на вылет, поэтому подойдет даже небольшое углубление или яма.
- Смерчи работают так, что шансов мало. Они открываются за 10 – 20 метров над землей и забрасывают все кассетными. Ложимся на землю и ждем, что выживем.
О чем сообщать
Источник: "Взгляд ПриИрпенья"
Если гудит, как будто какой-то транспорт, не сообщайте об этом, потому что это могут быть наши украинские военные. Если слышите самолет или вертолет – то же самое. Если слышите глухой звук топота – это ПВО, про них не надо писать.
Если вы слышите мощный длинный "бабах" – это взрыв. Если вы увидели технику без опознавательных знаков, не пишите об этом в чаты, а сразу сообщайте нашим военным или правоохранителям.