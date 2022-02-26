Диверсантов в украинской столице поймали в ночь на 26 февраля. С ними должным образом расправились.

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На Троещине повязали диверсантов

В сети сообщили о том, что на Троещине обнаружили диверсантов. Тех, кто не захотел сдаваться в плен, бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали.

На Троещине повязали диверсантов: смотрите видео

Диверсантов в Киеве поймали уже много

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сообщил, что в течение 25 февраля в Киеве удалось задержать примерно 60 диверсантов. В частности, речь идет о тех, которые делали метки для ракет врага.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что оккупационные отряды ВС России проникли в столицу. В территориальной обороне подчеркивали, что при появлении российской техники на улицах городов нужно блокировать передвижение собственными силами.

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