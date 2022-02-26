Диверсантів в українській столиці спіймали у ніч на 26 лютого. З ними належним чином розправилися.

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На Троєщині пов'язали диверсантів

У мережі повідомили про те, що на Троєщині виявили диверсантів. Тих, хто не захотів здаватися у полон, бійці Збройних сил України ліквідували.

На Троєщині пов'язали диверсантів: дивіться відео

Диверсантів у Києві спіймали вже багато

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомив, що протягом 25 лютого в Києві вдалось затримати приблизно 60 диверсантів. Зокрема, йдеться про тих, які робили мітки для ракет ворога.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що окупаційні загони ЗС Росії проникли до столиці. У територіальній обороні наголошували, що при появі російської техніки на вулицях міст треба блокувати пересування власними силами.

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