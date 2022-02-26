Диверсантів в українській столиці спіймали у ніч на 26 лютого. З ними належним чином розправилися.
Читайте також Представились бійцями ЗСУ: до рятувальників прийшли диверсанти та просили одяг
На Троєщині пов'язали диверсантів
У мережі повідомили про те, що на Троєщині виявили диверсантів. Тих, хто не захотів здаватися у полон, бійці Збройних сил України ліквідували.
На Троєщині пов'язали диверсантів: дивіться відео
Диверсантів у Києві спіймали вже багато
- Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомив, що протягом 25 лютого в Києві вдалось затримати приблизно 60 диверсантів. Зокрема, йдеться про тих, які робили мітки для ракет ворога.
- Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що окупаційні загони ЗС Росії проникли до столиці. У територіальній обороні наголошували, що при появі російської техніки на вулицях міст треба блокувати пересування власними силами.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.