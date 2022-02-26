Вас можуть заспокоїти знання про те, як розпізнати різну зброю за звуком. Поради дав один з поліцейських на своїй інстаграм-сторінці, але ми не будемо розповсюджувати його дані у цілях безпеки.

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Як розпізнати різну зброю за звуком

Якщо чуєте довгий та протяжний свист, то це міна. Одразу падайте в будь-яке заглиблення чи ямку або просто на землю.

Майже такий самий звук видають гаубиці, але вони швидше летять. Тож у ваших інтересах якомога швидше зорієнтуватися.

Танки чути лише в момент попадання, але вони перезаряджаються близько 4 секунд. Тож якщо відчули, що по вас хоче вдарити танк, біжіть якомога швидше до укриття або падайте на землю. Зауважте, що танк розриває все в радіусі 7 метрів.

За хорошої погоди гради чути дуже далеко – за звуком вони нагадують шелестіння. Є 14 секунд на те, щоб знайти укриття. Град не пробиває на виліт, тому підійде навіть невелике заглиблення або яма.

Смерчі працюють так, що шансів мало. Вони відкриваються за 10 – 20 метрів над землею та закидують усе касетними. Лягаємо на землю й чекаємо, що виживемо.

Зверніть увагу: в жодному випадку не торкайтеся до снарядів, які не спрацювали. Вони все ще можуть вибухнути – з ними розберуться сапери. Сподіваємось, що ці правила ніколи нікому не знадобляться, але попереджений означає озброєний.

Про що повідомляти

Джерело: "Погляд Приірпіння"

Якщо гудить, неначе якийсь транспорт, не повідомляйте про це, адже це можуть бути наші українські військові. Якщо чуєте літак чи гелікоптер – те саме. Якщо чуєте глухий звук гупання – це ППО, про них не треба писати.

Якщо ви чуєте потужний довгий "бабах" – це вибух. Якщо ви побачили техніку без розпізнавальних знаків, не пишіть про це в чати, а одразу повідомляйте одразу нашим військовим або правоохоронцям.