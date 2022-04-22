Все под контролем

Нам дают оружие, которое мы официально просим. Это не волонтеры насыпали россыпью "печенек" и повезли, не понимая – надо-то или не надо. Так государства отгружают то, что мы просим. А потом отчитываются своим налогоплательщикам.

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Перед тем, как попросить официальное оружие, наши специально обученные люди рассчитывают:

Сколько именно нам нужно этого оружия. Потому что просто "хотелки" от балды, не прокатят. Как и завышенные цифры. Там тоже есть специалисты, умеющие считать.

Сколько этого оружия есть в наличии в рабочем состоянии. В каких странах. С какими боеприпасами. Ибо на уровне государств, МО и военных атташе нельзя гнать "порожняк" типа – дайте нам радугу и коней-пегасов. Каждое обращение – то железобетонные расчеты.

Вычисление количества оружия в заявках ведется настолько тщательно и точно, с учетом всех возможных сценариев (обязательно учитывая интенсивность действий), что это выглядит для меня как нечто потустороннее.

Все прозрачно

Каждый этап поставки оружия прозрачен для нашего военного руководства. Они знают, что откуда, как и куда перевозится и куда грузится. Сроки и время. Как заходит и когда.

Все это проходит под контролем нескольких ведомств, будто прикрывающих друг друга, а на самом деле – еще и контролируют.

Распределение оружия

Распределением всех "нештяков" занимается лично Залужный. Я не говорю о патронах 50 BMG, но все высокотехнологичное и мощное проходит через него.

Слева у рабочего стола висит шкаф. На шкафу на торце нижней полки приклеен лист. На листе вся поступающая номенклатура, какая нужна и какая передается, кому в войска.

В первые недели Залужный лично делил NLAW по направлениям согласно разведданным по наличию группировок танков.

Более того, когда начались первые проблемы с одноразовыми аккумуляторами на "Джавелины", днем было сообщено Залужному, вечером уже был решен вопрос, а через два дня свежепривезенные восстановительные "аккумы" ушли в войска.

Безумная ответственность

Я не представляю, даже в теории, как такое может быть, что на каком-то этапе из этого списка что-то выпадает и куда-то едет на склад или на #ДачуМуженко.

Я, правда, не знаю, что там с гражданскими и гуманитарными вопросами. Что-то где-то, может, и крадется, что там, может, и считается как украсть на восстановлении. Но я точно знаю, что сейчас война. Война хуже Второй мировой. Война, где ценой является суверенность государства Украины. Война, ответственность за ход которой несет главком Залужный.

Решение по оружию принимается военными. Вы вообще можете себе представить, как это кто потеряет или украдет оружие, которое сейчас ждет главком для усиления фронта? Вы вообще представляете, как люди из команды Залужного могут при такой ответственности что-нибудь подобное допустить? Я – нет.

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