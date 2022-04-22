Все під контролем

Нам дають ту зброю, яку ми офіційно просимо. Це не волонтери насипали розсипом "печєньок" і повезли, не розуміючи – треба то чи не треба. То держави відвантажують те, що ми просимо. А потім звітують своїм платникам податків.

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Перед тим, як попросити офіційно зброю, наші спеціально навчені люди вираховують:

Скільки саме нам треба цієї зброї. Бо просто "хотєлки" від балди, не прокатять. Як і завищені цифри. Там теж є фахівці, які вміють рахувати.

Скільки цієї зброї є в наявності в робочому стані. У яких країнах. З якими боєприпасами. Бо на рівні держав, МО та військових аташе не можна гнати "порожняк" типу – дайте нам веселку та коней-пегасів. Кожне звернення – то залізобетонні розрахунки.

Обрахування кількості зброї в заявках ведеться настільки прискіпливо та точно, з урахуванням всіх можливих сценаріїв (обов'язково враховуючи інтенсивність дій), що це виглядає для мене як щось потойбічне.

Все прозоро

Кожен етап постачання зброї прозорий для нашого військового керівництва. Вони знають, що, звідки, як і куди перевозиться та куди вантажиться. Терміни та час. Як заходить і коли.

Все це проходить під контролем кількох відомств, які ніби прикривають одне одного, а насправді – ще й контролюють.

Розподіл зброї

Розподілом всіх "ніштяків" займається особисто Залужний. Я не кажу про набої 50 BMG, але все високотехнологічне та потужне проходить через нього.

Зліва коло робочого столу висить шафа. На шафі на торці нижньої полиці приліплений аркуш. На аркуші вся номенклатура, яка поступає, яка потрібна та яка передається, кому у війська.

У перші неділі Залужний особисто ділив NLAW по напрямках згідно з розвідданими по наявності угруповань танків.

Ба більше, коли почалися перші проблеми з одноразовими акумуляторами на "Джавеліни", вдень було повідомлено Залужному, ввечері вже було вирішене питання, а через два дні свіже привезені відновлювальні "аккуми" пішли у війська.

Шалена відповідальність

Я не уявляю, навіть в теорії, як таке може бути, що на якомусь етапі, з цього списку щось випадає та кудись їде на склад чи на #ДачуМуженка.

Я правда не знаю, що там з цивільними та гуманітарними питаннями. Щось десь, може, й крадеться, що там десь, може, й рахується як вкрасти на відновленні. Але я точно знаю, що зараз війна. Війна гірша за Другу світову. Війна, де ціною є суверенність держави Україна. Війна, відповідальність за хід якої несе главком Залужний.

Рішення по зброї приймається військовими. Ви взагалі можете собі уявити, як це хтось втратить або вкраде зброю, яку зараз чекає главком для підсилення фронту? Ви взагалі уявляєте, як люди з команди Залужного можуть при такій відповідальності щось подібне допустити? Я – ні.

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