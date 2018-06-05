Распространение пожара приостановлено: ГСЧС отчиталась по ситуации в Чернобыльской зоне

По состоянию на 22:00 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения наблюдается пожар отдельными очагами на общей площади около 6 гектар, а к тушению пожара привлечено 34 единицы техники и 153 человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook.

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Также в ГСЧС отметили, что авиацией службы было произведено 25 сбросов (98 тонн) из них самолетами АН-32П совершено 8 сбросов воды (64 тонны), вертолетом Ми-8 осуществлено 17 сбросов воды (34 тонны).

Силы и средства сосредоточены в районе села Копачи. Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы,

– заявили в пресс-службе.

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на брифинге руководства ГСЧС Украины относительно пожара в Чернобыльской зоне добавил, что благодаря комплексному применению авиационных и наземных сил ситуацию удалось удержать контролируемой, распространение пожара приостановлено, а площадь уменьшена до 6 гектаров.

Сейчас продолжаются мероприятия по окончательной его ликвидации. Верхового пожара не наблюдается. Осуществляется тушение отдельных очагов тления травы, пеньков и подстилок. Основная часть сил и средств работает на решающем направлении в районе бывшего села Копачи,

– прокомментировал Николай Чечеткин.

А глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук отметил, что радиационный фон в зоне отчуждения контролируется с помощью автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) ГСП "Экоцентр" в непрерывном режиме на 39 пунктах.

Видео брифинга руководства ГСЧС о пожаре в Чернобыльской зоне

Напомним, что масштабный пожар в Чернобыльской зоне возле ЧАЭС возник утром 5 июня и охватил территории на площади около 10 гектаров.