Розповсюдження пожежи призупинено: ДСНС відзвітувала щодо ситуації в Чорнобильській зоні

Станом на 22:00, в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення спостерігається пожежа окремими осередками на загальній площі близько 6 гектар, а до гасіння пожежі залучено 34 одиниць техніки та 153 особи.

Про це повідомила прес-служба ДСНС у Facebook.

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Також у ДСНС зазначили, що авіацією служби було здійснено 25 скидів (98 тонн) з них літаками АН-32П здійснено 8 скидів води (64 тонни), вертольотом Мі-8 здійснено 17 скидів води (34 тонни).

Сили і засоби зосереджені в районі села Копачі. Радіаційний фон у містах Київ, Чорнобиль та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми,

– заявили у прес-службі.

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на брифінгу керівництва ДСНС України щодо пожежі у Чорнобильській зоні додав, що завдяки комплексному застосуванню авіаційних та наземних сил ситуацію вдалося втримати контрольованою, розповсюдження пожежі призупинено, а площу зменшено до 6 гектарів.

Наразі продовжуються заходи щодо остаточної її ліквідації. Верхової пожежі не спостерігається. Здійснюється гасіння окремих осередків тління трави, пеньків та підстилки. Основна частина сил та засобів працює на вирішальному напрямку в районі колишнього села Копачі,

– прокоментував Микола Чечоткін.

А очільник Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталій Петрук зауважив, що радіаційний фон в зоні відчуження контролюється за допомогою автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС) ДСП "Екоцентр" у безперервному режимі на 39 пунктах.

Відео брифінгу керівництва ДСНС щодо пожежі в Чорнобильській зоні

Нагадаємо, що масштабна пожежа в Чорнобильській зоні поблизу ЧАЕС виникла вранці 5 червня і охопила території на площі близько 10 гектарів.