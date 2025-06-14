Рассчитываем, что обмены могут завершиться 20 или 21 июня, – Зеленский

Украина продолжает возвращать своих граждан из российского плена. Последние этапы обмена, о которых договорились во время переговоров в Стамбуле, могут состояться 20 – 21 июня.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время разговора с журналистами.

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Как Зеленский прокомментировал процесс обмена пленными

По словам Зеленского, по состоянию на сегодня, обмены пленными продолжаются. Однако он отметил, что этот процесс является тяжелым.

Информация, которой я владею: наш министр обороны контактирует с Мединским, представителем российской переговорной группы, по обменам,

– сообщил президент.

Он добавил, что сейчас между украинской и российской стороной есть договоренность о том, что как только завершатся обмены, тогда стороны обсудят следующий шаг по переговорам.

"Мы рассчитываем, что они могут завершиться 20 или 21 числа. Я не хочу просто говорить точную дату, потому что это люди, обмены непростые. Но они будут. Будет завтра снова. Должен быть. Пока что так, нечего добавить", – отметил Зеленский.