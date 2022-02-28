Рассчитываем, что решение о вступлении в ЕС примут безотлагательно, – Шмыгаль

Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы давно доказали, что стоят того.

По словам Шмыгаля, украинская нация – это неотъемлемая часть европейского сообщества. Теперь пришло время закрепить это официально на бумаге.

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Принять Украину в Евросоюз по новой особой процедуре вчера после нашего разговора предложил премьер Словакии Эдуард Хегер. Ночью президент Украины Владимир Зеленский имел соответствующий разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен,

– сказал премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что действия захватчика получили невиданное сопротивление. Украинцы уже давно сделали свой цивилизационный выбор.

"Мы рассчитываем, что решение будет принято безотлагательно. Как отметил президент, это и возможно, и справедливо", – объясняет Шмыгаль.

Он также в очередной раз поблагодарил партнеров за поддержку.

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Полный текст:

Украинцы давно доказали, что все мы – неотъемлемая часть европейского сообщества.

Пришло время закрепить это на бумаге. Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре.

Принять Украину в Евросоюз по новой особой процедуре вчера после нашего разговора предложил премьер Словакии Эдуард Хегер. Ночью Президент Украины Владимир Зеленский имел соответствующий разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Действия захватчика получили невиданное сопротивление. Украинцы уже давно сделали свой цивилизационный выбор. Мы рассчитываем, что решение будет принято безотлагательно. Как отметил Президент, это и возможно, и справедливо.

Благодарны партнерам за поддержку. Все будет Украина!