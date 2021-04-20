Арсен Аваков и командующий ООС Владимир Кравченко 19 апреля проинспектировали позиции подразделений МВД, привлеченных к проведению операции Объединенных сил. Министр внутренних дел подчеркнул, что рассчитывает на избежание эскалации на Донбассе.

Инспекция подразделений состоялась по поручению президента Владимира Зеленского. Ее цель - проконтролировать ключевые функции обороны, которые возложены на подразделения Нацгвардии и системы Министерства внутренних дел.

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Что заявил Аваков

Рассчитываем на мирное развитие событий, во избежание той эскалации, которую готовят российские наемники и российские вооруженные силы, но одновременно – мы полностью готовы защищать наши рубежи. Основная задача нашей проверки – определить все необходимые меры для дополнительной обороны,

– сказал министр.

Инспекция проходила по всей линии фронта в Донецкой и Луганской областях. Аваков отметил, что сейчас у наших границ наибольшая концентрация вражеских сил с 2015 года.

"Учитывая ту истерию и информационную атаку, которую проводят российские пропагандисты, можно сказать, что это самая большая угроза", – подчеркнул чиновник.

Он рассказал, что в Украине проведут учения полицейских по обеспечению контрдиверсионные действий. Кроме того, состоятся совместные тренировки ГСЧС и ГПСУ в акватории Азовского моря.

Во время проверки командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко отметил, что все подразделения ООС готовы к любым действиям со стороны противника.

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