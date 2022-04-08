Рассчитывают на выпускников 2022 года? – правозащитник о мобилизации на оккупированном Донбассе

На оккупированных территориях Донбасса идет мобилизация населения. Боевики "охотятся" даже за мужчинами, которые никогда не служили, но заканчивали военные кафедры.

Об этом рассказал основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский в эфире 24 канала.

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По его словам, перед этим главари боевиков в своих выступлениях заявляли, что мобилизацию на Донбассе закончили и мужчины, которые были за пределами оккупированной территории, могут возвращаться домой.

Однако при этом они не приостановили действие приказа о мобилизации. Мужчины начали выходить из подполья, все мужчины прячутся, и их начали забирать в ряды боевиков,

– рассказал правозащитник.

Как рассказал Лисянский, сейчас они "охотятся" даже за людьми, которые в Украине заканчивали военные кафедры. Эти мужчины никогда не служили, но имеют офицерское звание.

"Также боевики рассчитывают на выпуск 2022 года так называемых военных училищ оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и таким образом хотят наполнить свой состав", – добавил правозащитник.

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