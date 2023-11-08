Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала корреспондентке 24 Канала в Брюсселе Софии Назаренко, что расширение является жизненно важной политикой Европейского Союза. Она назвала это "главным месседжем" с начала ее мандата.

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Зов истории

По ее словам, расширение Европейского Союза имеет сильную экономическую, политическую и геополитическую логику, однако это не все причины.

Расширение нашего Союза – это зов истории,

– отметила глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что страны-члены Евросоюза и тех, которые хотят присоединиться к блоку, связывают география, история и общие ценности.

Кроме этого, расширение дарит преимущество и присоединяющимся, и Европейскому Союзу.

"По сути мы все выигрываем. Вы можете видеть, что выиграют граждане и бизнес, которые являются новыми членами ЕС", – сказала фон дер Ляйен.

Благодаря членству в ЕС государства получают доступ к единому рынку, граждане могут путешествовать, бизнес имеет новые рынки, и все это мощный рычаг для повышения благосостояния, а следовательно, и стабильности.

Инвестиция в безопасность

Для Европейского Союза преимущества присоединения новых стран также очевидны и поразительны. Расширение одного рынка приносит экономию от масштаба для компаний, увеличивает конкурентоспособность.

Расширение – это также инвестиция в нашу безопасность, потому что интеграция новых членов в Европейский Союз защищает этих новых членов также от иностранного вмешательства и стабилизирует наше соседство там во времена, когда мы видим, что международный порядок, основанный на правилах, все чаще подвергается сомнению,

– подчеркнула президент Еврокомиссии.

По ее словам, больший и сильный Европейский Союз дает более сильный голос в мире, так что расширение является уникальной возможностью как для стран, стремящихся присоединиться к Европейскому Союзу, так и для самого блока.

Внутренняя дискуссия началась

Урсула фон дер Ляйен убеждена, что то, что в ЕС начали внутреннюю дискуссию по расширению, тоже очень хорошо. Это говорит о том, что там очень серьезно относятся к расширению. В ЕС не только просят делать шаги навстречу, а также делают их в ответ.

Если взять более широкий круг стран, желающих присоединиться к Европейскому Союзу, то сейчас решающее время. Страны должны сделать выбор и очень четко сказать, на чью сторону они становятся,

– сказала она.

По ее словам, страны, желающие присоединиться к Европейскому Союзу, очень четко заявляют, что они хотят присоединиться к Европейскому Союзу, потому что они видят разницу.