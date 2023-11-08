Президентка Єврокомісії Урсула фон днр Ляєн розповіла кореспондентці 24 Каналу у Брюсселі Софії Назаренко, що розширення є життєво важливою політикою для Європейського Союзу. Вона назвала це "головним меседжем" від початку її мандату.

Дивіться також Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори: Зеленський вперше відреагував

Поклик історії

За її словами, розширення Європейського Союзу також має сильну економічну, політичну та геополітичну логіку, проте це не всі причини.

Завершення нашого Союзу - це поклик історії,

– зазначила очільниця Єврокомісії.

Вона наголосила, що країн-членів Євросоюзу та тих, які хочуть приєднатися до блоку пов'язують географія, історія та спільні цінності.

Крім цього, розширення дарує перевагу і тим, хто приєднується, і Європейському Союзу.

"По суті, ми всі виграємо. Ви можете бачити, що виграють громадяни та бізнес, які є новими членами ЄС", – сказала фон дер Ляєн.

Завдяки членству у ЄС держави отримують доступ до єдиного ринку, громадяни можуть подорожувати, бізнес має нові ринки, і все це – потужний важіль для підвищення добробуту, а отже, і стабільності.

Інвестиція в безпеку

Для Європейського Союзу переваги приєднання нових країн також очевидні і вражаючі. Розширення єдиного ринку приносить економію від масштабу для підприємств, підвищує конкурентоспроможність.

Розширення - це також інвестиція в нашу безпеку, тому що інтеграція нових членів до Європейського Союзу захищає цих нових членів також від іноземного втручання і стабілізує наше сусідство там в часи, коли ми бачимо, що міжнародний порядок, заснований на правилах, все частіше ставиться під сумнів, – наголосила президентка Єврокомісії.

За її словами, більший і сильніший Європейський Союз дає сильніший голос у світі, тож розширення є унікальною можливістю як для країн, що прагнуть приєднатися до Європейського Союзу, так і для самого блоку.

Внутрішня дискусія почалась

Урсула фон дер Ляєн переконана, що те, що у ЄС розпочали внутрішню дискусію щодо розширення теж дуже добре. Це свідчить про те, що там дуже серйозно ставляться до розширення. У ЄС не тільки просять робити кроки назустріч, а також роблять їх у відповідь.

Якщо взяти ширше коло країн, які хочуть приєднатися до Європейського Союзу, то зараз вирішальний час. Країни повинні зробити вибір і дуже чітко сказати, на чий бік вони стають,

– сказала вона.

За її словами, країни, які хочуть приєднатися до Європейського Союзу, дуже чітко заявляють, що вони хочуть приєднатися до Європейського Союзу, тому що вони бачать різницю.