Это неправда, – Лондон о "расширении" географии войны

Британская разведка считает, что оккупантам не удалось распространить свое влияние на другие области Украины. Даже на Донбассе россияне продвигаются очень медленно.

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Существует реалистичная вероятность того, что лавров сделал комментарии, чтобы проложить путь к проведению референдумов на оккупированных территориях за пределами Луганска и Донецка.

– объяснили разведчики.

Что говорил российский так называемый "дипломат"

Глава российского министерства обороны сергей лавров публично признал, что цель кремля – оккупация Украины. В интервью одиозный чиновник заявил, что российские солдаты планируют отодвинуть "линию захваченных территорий" от квазиреспублик на Донбассе.

Донецкая и Луганская захватчикам стало мало, они нагло хотят установить свой контроль над Запорожской и Херсонской областями. Такое решение оккупанты одобрили якобы из-за того, что Запад дает нам оружие.

На наглое заявление об изменении географии войны отреагировали в Офисе Президента Украины. Так, Михаил Подоляк подчеркнул, что основам географии оккупантов лучше всего научат дальнобойные ракеты HIMARS.

В то же время, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что слова лаврова означают, что кремль окончательно отказался от дипломатии и сосредоточился на терроре.

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