Ранее о том, что россия изменила "географические задачи" так называемой "спецоперации" заявил министр иностранных дел сергей лавров. Нашел что ответить так называемому "дипломату" советник главы ОП Михаил Подоляк.

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россия наконец-то стала называть вещи своими именами, – Подоляк

Подоляк отметил, что лучше всего россиян основам географии "учат" именно дальнобойные ракетные системы HIMARS.

Поэтому уже не имеет значения, что говорят высшие должностные лица страны-агрессорки, пытаясь зафиксировать свои уголовные планы на бумаге. Это, скорее, пропагандистский прием, рассчитанный на уязвимую публику,

– объяснил Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что только ближе к 150-му дню войны россия "начала называть убийственные намерения и кровавые явления своими именами". лавров подтвердил, что первоначально кремль имел только 2 цели – уничтожить украинское государство и превратить Украину в квазиобразование.

Нет никакой необходимости оценивать слова лаврова

В Офисе Президента говорят, что оценивать как-то слова главы МИД россии – смысла нет, ни с юридической, ни с переговорной позиции. Куда нужно идти оккупантам, покажут дальнобойные артиллерийские системы.

Они же совершенно точно отметят единое направление для обязательного движения русских оккупационных войск. Вопрос только во времени и в терпении,

– добавил советник главы ОП.

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россия отказалась от дипломатии, – Кулеба

Не обошел вниманием заявление сергея лаврова и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что это заявление свидетельствует о том, что кремль окончательно отказался от дипломатии и сосредоточился на войне и терроре.

россияне хотят крови, а не разговоров. Призываю всех партнеров усилить санкционное давление на россию и ускорить поставки оружия в Украину,

– написал украинский министр.

Обратите внимание! лавров в интервью сообщил, что мол расширить "географию" кремль заставила "накачка Киева западным оружием". Сам министр убеждает, что так называемая "спецоперация" была неизбежна и он из-за ее начала "испытал облегчение".

Узнайте в видео больше о заявлении российского министра лаврова: