Ранее о том, что россия изменила "географические задачи" так называемой "спецоперации" заявил министр иностранных дел сергей лавров. Нашел что ответить так называемому "дипломату" советник главы ОП Михаил Подоляк.
Актуально Единый план россии – убивать и уничтожать, – в ОП отреагировали на "планы путина по Харькову"
россия наконец-то стала называть вещи своими именами, – Подоляк
Подоляк отметил, что лучше всего россиян основам географии "учат" именно дальнобойные ракетные системы HIMARS.
Поэтому уже не имеет значения, что говорят высшие должностные лица страны-агрессорки, пытаясь зафиксировать свои уголовные планы на бумаге. Это, скорее, пропагандистский прием, рассчитанный на уязвимую публику,
– объяснил Подоляк.
Советник главы ОП отметил, что только ближе к 150-му дню войны россия "начала называть убийственные намерения и кровавые явления своими именами". лавров подтвердил, что первоначально кремль имел только 2 цели – уничтожить украинское государство и превратить Украину в квазиобразование.
Нет никакой необходимости оценивать слова лаврова
В Офисе Президента говорят, что оценивать как-то слова главы МИД россии – смысла нет, ни с юридической, ни с переговорной позиции. Куда нужно идти оккупантам, покажут дальнобойные артиллерийские системы.
Они же совершенно точно отметят единое направление для обязательного движения русских оккупационных войск. Вопрос только во времени и в терпении,
– добавил советник главы ОП.
Тем временем В США удовлетворены высокой точностью применения HIMARS в Украине, – Резников
россия отказалась от дипломатии, – Кулеба
Не обошел вниманием заявление сергея лаврова и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что это заявление свидетельствует о том, что кремль окончательно отказался от дипломатии и сосредоточился на войне и терроре.
россияне хотят крови, а не разговоров. Призываю всех партнеров усилить санкционное давление на россию и ускорить поставки оружия в Украину,
– написал украинский министр.
Узнайте в видео больше о заявлении российского министра лаврова: