Раніше про те, що росія змінила "географічні завдання" так званої "спецоперації" заявив міністр закордонних справ сергєй лавров. Знайшов що відповісти так званому "дипломату" радник голови ОП Михайло Подоляк.

Актуально Єдиний план росії – вбивати та знищувати, – в ОП відреагували на "плани путіна щодо Харкова"

росія нарешті почала називати речі своїми іменами, – Подоляк

Подоляк зауважив, що найкраще росіян основ географії "навчать" саме далекобійні ракетні системи HIMARS.

Тому не має значення вже, що кажуть вищі посадові особи країни-агресора, намагаючись зафіксувати свої кримінальні плани на папері. Це, швидше, пропагандистський прийом, розрахований на вразливу публіку,

– пояснив Подоляк.

Радник голови ОП зауважив, що лише ближче до 150-го дня війни Росія "почала називати вбивчі наміри та криваві явища своїми іменами". лавров підтвердив, що першопочатково кремль мав лише 2 цілі – знищити українську державу та перетворити Україну на квазіутворення.

Нема жодної потреби оцінювати якось слова лаврова

В Офісі Президента кажуть, що оцінювати якось слова глави мзс росії – сенсу нема, ані з юридичної, ані з переговорної позиції. Куди треба йти окупантам, покажать далекобійні артилерійські системи.

Вони ж абсолютно точно позначать єдиний напрямок для обов'язкового руху російських окупаційних військ. Питання лише в часі та в терпінні,

– додав радник голови ОП.

Тим часом У США задоволені високою точністю застосування HIMARS в Україні, – Резніков

росія відмовилась від дипломатії, – Кулеба

Не оминув увагою заяву сергєя лаврова і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що ця заява свідчить про те, що кремль остаточно відмовився від дипломатії і зосередились на війні та терорі.

росіяни хочуть крові, а не розмов. Закликаю всіх партнерів посилити санкційний тиск на росію та прискорити поставки зброї в Україну,

– написав український міністр.

Зверніть увагу! лавров в інтерв'ю повідомив, що мовляв розширити "географію" кремль змусило "накачування Києва західною зброєю". Сам міністр переконує, що так звана "спецоперація" була неминуча і він через її початок "відчув полегшення".

Дізнайтесь у відео більше про заяву російського міністра лаврова: