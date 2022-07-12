Из Мариуполя в Финляндию через россию: рассказ украинца, дважды бежавшего от войны

Из-за российских оккупантов 22-летний Никита за свою жизнь уже дважды был вынужден бежать из родного дома. В 2014 году – из Донецка, а в 2022 году – из Мариуполя.

О тяжелых испытаниях, обстрелах, ночах в подвале и пути в Финляндию юноша рассказал платформе War Stories, которая поделилась эксклюзивной историей с 24 каналом.

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Семья думала, что вернется в Донецк

В 2014 году семья Никиты покинула родной город и переехала на подконтрольную украинскому правительству территорию. В течение 8-летней оккупации переселенцы несколько раз наведывались в Донецк. Они надеялись, что город рано или поздно деоккупируют, и можно будет вернуться в родные стены. Однако впоследствии семья поняла, что по-прежнему уже не будет и нужно начинать жизнь заново.

Никита начал развиваться и обустраиваться в Мариуполе. Однако 24 февраля 2022 года его жизнь снова изменилась. Пожить спокойно – не удалось.

Через день в городе исчезли вода и электричество: каким было начало войны в Мариуполе

Ситуация в Мариуполе начала быстро ухудшаться. Уже на следующий день с начала полномасштабной войны на Левом берегу исчезло электро- и водоснабжение. Никите пришлось ходить за водой под звуки артиллерийских обстрелов и бомбардировок.

Уже в начале марта начались массовые обстрелы. Семья Никиты больше не могла находиться в своей квартире. В один день под обстрел попал их автомобиль, припаркованный у дома.

Мобильной связи тоже не было. Никита ходил к соседям на 9 этаж и у окон ловил сеть. Однажды, когда парень в очередной раз пытался позвонить по поводу эвакуации, на 9 этаж дома напротив прилетел снаряд.

Тогда мы поняли, что можем быть следующими и нужно переходить к более надежному убежищу. Мой папа работал на "Азовстали" и сказал, что там есть хорошее убежище,

– рассказал парень.

Путь к "Азовстали" и жизнь в подвале

Утром 5 марта семья вышла из своего дома в сторону меткомбината "Азовсталь". Сначала в городе было тихо, однако на полпути семья попала под массовый артиллерийский обстрел. Никите вместе с родными пришлось прятаться в жилых домах. Впоследствии они дошли до "Азовстали", однако из-за опасности туда уже перестали пускать гражданское население. Завод контролировали Вооруженные Силы Украины и стал целью номер один для российских оккупантов.

Людям пришлось прятаться в мастерской местного училища на территории "Азовстали". 13 дней они жили в сыром и холодном подвале. Еду готовили на костре, а продукты искали по уже закрытым магазинам.

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Эвакуация из Мариуполя

18 марта в укрытие, где находилась семья Никиты, пришли военные и сказали, что можно эвакуироваться в сторону села Мелекино. Из Мариуполя семья уехала на автомобили других людей из укрытия. Всего в машине ехало 8 человек.

Мы ехали по разбитому городу и трудно описать словами то, что мы увидели вместо когда-то красивого Мариуполя. По дороге мы попали под обстрел, а когда стали в очередь на выезд из города, слышали звуки авианалетов. Позже оказалось, что это был один из сильнейших обстрелов "Азовстали" и мариупольского порта,

– вспомнил Никита.

Мариупольцы доехали до Мангуша и разошлись со своими спутниками. В Бердянскую семью Никиты подвезли другие неравнодушные люди. Выехать на подконтрольную Украине территорию было практически невозможно. россияне постоянно обстреливали гуманитарные коридоры и поэтому эвакуация происходила нерегулярно. Так что семья решила ехать в Евросоюз, но для этого нужно было преодолеть более трудный путь – через Россию.

Крым, Москва, Санкт-Петербург и Хельсинки: семья прошла через допросы и блокпосты

Из Бердянска Никита уехал в оккупированный Симферополь. По дороге семья пересекла 18 вражеских блокпостов. Парень рассказал, что пережил адские унижения, ведь россияне просто так не пропускали только после допросов и проверок.

Из Крыма семья на поезде направилась в Москву, а дальше в Санкт-Петербург и к границе с Финляндией.

Российскую границу мы проходили очень тяжело, потому что над нами издевались. Меня допрашивали 4 часа, а папу – 3. Меня обвиняли в том, что я иностранный агент и работаю на какие-то спецслужбы, а папу – в том, что он якобы воевал,

– поделился юноша.

российские пограничники разбирали мобильные телефоны и задавали провокационные вопросы. К счастью, семья это пережила и выбралась из ада. Никита рассказал, что финские пограничники встретили их очень тепло и помогли заехать в Хельсинки.

Вот так через 22 года Никита стал сначала переселенцем, а потом уже беженцем. Благодаря России его семья вынуждена уже в третий раз становиться на ноги и начинать все сначала.

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