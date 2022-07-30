Над домом летали истребители, он весь трясся, – жительница Ирпеня о первом дне войны

Ирпень – один из городов Киевской области, наиболее пострадавший от рук врага. О том, как в ее родной дом пришла война и заставила ее с ребенком на руках убегать, поделилась Соломия Стебельская.

В рамках проекта СВОИ 24 канал рассказывает историю Соломии, она вместе с мужем Павлом и дочерью Эмилией была вынуждена покинуть дом в Ирпене и отправиться на Львовщину. О том страшном дне 24 февраля женщина вспоминает с болью.

Стоит прочитать Когда рядом приехали танки, решили бежать, – Елена о выезде из Николаева и жизни в Чорткове

Я слышала что-то похожее на гром, – житель Ирпеня

Еще с 16 лет – со времени учебы – Соломия, родом из Львовской области, проживает в Ирпене. Здесь встретила мужчину, построила семью и занималась производством аксессуаров.

Спать легла очень поздно, примерно в три часа. Дальше не поняла, что произошло. Потому что сквозь сон услышала что-то похожее на гром. Лишь позже я поняла, что на самом деле это были взрывы. На часах было примерно 4:20,

– вспоминает женщина.

Уже в 5:00 утра Соломии звонил муж, который в то время был в Белой Церкви. Он разбудил ее страшными словами: "У нас – война".

На помощь пришел кум, находившийся в АТО

На помощь женщине с 2-летним ребенком на руках пришел кум, который ранее был в АТО. Он заставил Соломию быстро собрать вещи, хотя от звуков взрывов у нее началась сильная паника.

Муж никак не мог выехать из Белой Церкви. Он решил пешком идти в Академгородок (расстояние примерно 85 километров – 24 канал). Пытался найти какую-нибудь попутку. На дорогах все стояло, люди массово начали уезжать, образовались огромные пробки,

– рассказала Соломия.

Актуально Кто там остался – не предатели, а герои – переселенец о людях, которые до сих пор в Херсоне

Когда молодая мама выходила из дома с ребенком, над головой пронесся истребитель. Никто – ни родители во Львовской области, ни друзья-военные из Киева не могли спрогнозировать, что будет дальше. К счастью, в тот день вернулся муж. От звуков самолетов трясся дом. Единственный выход – брать ребенка на руки и прятаться в ванной.

Хотели ехать через Гостомель, а там уже был вражеский десант

Сначала семья планировала ехать через Гостомель, но там уже был враждебный десант. Путь из города, который обычно занимает 5 минут, Соломия и Павел преодолевали 2 часа. До Ровно они добирались 15 часов. Уже после этого они приехали во Львовскую область, где остановились в родительском доме.

Вашему вниманию – история парня, который выехал из Харькова:

Дом Соломии – в центре Ирпеня. 9 квартир в нем нет вообще, вместо них – дыры. Квартира семьи не пострадала. Женщина говорит, что больше всего ждет победу Украины, однако возвращаться в Ирпень пока морально не готова.