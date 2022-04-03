Расскажи свою историю войны, – Минкульт начинает собирать показания очевидцев

Министерство культуры и информационной политики предлагает всем свидетелям беспрецедентной для всего цивилизованного мира жестокой войны России против Украины рассказать свою историю.

Сегодня на номера украинцев начали приходить сообщения от "Ukraine" с текстом "Расскажи свою историю войны – мир должен знать правду! #МояВійна https://mywar.mkip.gov.ua/ "

Читайте также: Братские могилы, связанные тела детей, пепел: как Россия совершила геноцид на Киевщине – фото 18+

В МКИП предупредили, что приглашение присоединиться к проекту рассылается на мобильные номера всех украинских абонентов – поэтому это не спам или способ сбора персональных данных.

Скриншот с сайта #МояВійна

Миллионы украинцев стали непосредственными свидетелями беспрецедентной для всего цивилизованного мира жестокой войны россии против Украины в самом центре Европы.

Расскажите свою историю о войне в Украине! Нас должен услышать весь мир!

– отметили в МКИП.

Вас это может заинтересовать – Вечернее обращение Зеленского за 3 апреля: смотрите видео