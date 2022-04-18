Рассказы о великой русской армии – это легенда

Очень хочется поговорить о популярной у апологетов "русского мира" легенде. Легенда эта – о "великой русской армии".

Звучит легенда так: "Кто только ни воевал с Россией, всех русская армия побеждала; их, супостатов, давно нет, а Россия жива. Вот теперь США хочет Россию победить – видно не умеют они извлекать уроков из истории".

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Будущее не определено прошлым

Вряд ли история (любая история, впрочем) пригодна для извлечения информации о настоящем; я бы не советовал, базируясь на прошлом строить прогнозы, хотя бы, потому что не бывает одинаковых войн, да и "Россия" [в кавычках намеренно] так сильно менялась с течением времени, что говорить о наследовании признаков не приходится.

Каким бы ни было военное прошлое "России", её военное будущее не определено прошлым.

Однако и сама эта легенда не соответствует действительности.

Анализ войн и военных компаний, которые вели Великое Княжество Московское, Русское царство, Российская Империя, СССР и наконец –Российская Федерация (вот сколько было вариантов только названия) показывает самый широкий спектр исходов – от сокрушительных поражений, как например при завоевании монголо-татарами или от поляков в Смутное Время, через серьезные поражения, как в первой северной войне, первой войне с Казанским ханством, крымской, русско-японской войне, первой мировой войне или вторжении в Афганистан, через "ничьи" разного сорта, включая семилетнюю войну или войну третьей коалиции или финскую войну, к победам (в основном над среднеазиатскими сатрапиями и Турцией) и безусловным победам –как во второй северной войне, второй войне с казанским ханством, отечественных войнах.

Всё как у всех, но есть нюансы.

Цена победы

Легко видеть, что имидж непобедимой Россия создала себе выигрывая "большие" войны, которые сопровождались изначально глубоким проникновением противника на её территорию (как минимум это верно для Северной Войны и двух Отечественных Войн, их и вспоминает пропаганда) – тем не менее Русь проиграла в этой ситуации монголо-татарам, а чтобы победить поляков в 17 веке потребовалось много лет, так что побеждали их уже не те, кто проигрывал.

Большая территория, тяжелый климат, труднопроходимые дороги делали логистику агрессора неэффективной, затрудняли продвижение, связывали значительные ресурсы и приводили к краху.

Тем не менее, эти победы давались Московскому Княжеству – Российскому Царству – Российской Империи – СССР крайне тяжело; за исключением Второй Мировой Войны когда Москва была сохранена чудом (Гудериан допустил серьезнейшую ошибку и не взял Москвы, хотя она была не защищена) русская армия откатывалась за столицу и её сдавала, для достижения перелома и победы во всех случаях требовались годы и миллионы жертв, экономика России разрушалась (следует заметить что во время первой мировой войны Россия не сдавала Москву и теряла не так много территории как в других случаях, но – войну проиграла).

Экспансионисты-неудачники

Еще одно крайне интересное наблюдение состоит в том, что Россия почти всегда проигрывала или сводила вничью войны на чужой территории.

Исключения составляют множественные мелкие конфликты по окраинам, связанные с покорением небольших и менее развитых технологически народов, да пара войн с Турцией за Балканские территории, которые Турция проигрывала в большой степени из-за сопротивления самих балканских народов. Война 1733 – 38 годов, "война за австрийское наследство", многие другие такие войны, последней из которых была финская война 1939 года, кончались "вничью", причем Россия каждый раз несла большие потери.

Не меньше было прямых поражений - включая первые этапы наполеоновских войн, русско-японскую войну 1904-1905 годов или вторжение в Афганистан 1979 года.

Находясь на чужой территории, Россия моментально испытывала на себе все "прелести" логистических проблем агрессора, русской армии не удавалось зайти далеко и даже временно захватить столицу сколько-нибудь серьезного соперника; Афганистан – исключение в смысле столицы, но не в смысле исхода войны.

Без союзников Россия никакая

Наконец, Россия во всех своих ипостасях редко воевала всерьез одна - без мощных союзников. Чаще всего это были европейские страны и США, большую роль играли союзники локальные – те же балканские народы или дружественные народы Средней Азии или Кавказа.

Наиболее выдающимся союзником России была Британия. За последние 250 лет Россия выиграла почти все большие и малые войны, в которых Британия была союзником (только Первую мировую проиграла), и проиграла все, в которых Британия выступала открыто против России.

В последние 250-300 лет (и даже больше) Россия в сколько-нибудь успешных войнах не всегда пользовалась прямой военной поддержкой западных стран, но неизменно использовала европейских союзников и для поставки вооружений и как источник кадров для военного руководства (во 2 мировой СССР почти не использовал европейских офицеров, но поставки оружия, оборудования и продовольствия были гигантскими, да и воевал СССР далеко не один).

Выводы

О чем всё это говорит? Во-первых, ни о чем – как я уже сказал, история в данном случае не несет информации о дне сегодняшнем. Но два факта всё же важны:

Быть агрессором очень тяжело. Армия России традиционно не была сильна, но ей удавалось выбить агрессора со своей территории; когда же она была агрессором (исключаем из рассмотрения вариант с Турцией, в данном случае местные жители были на стороне России, тут непонятно кто агрессор), у неё ничего не получалось кроме случаев совсем уж диспропорциональных сил, да и то последние успехи были 200 лет назад.

Союз хотя бы с частью Европы крайне важен для российских военных успехов; это не удивительно, учитывая более высокий технологический уровень европейцев. Британия – наиболее эффективный исторически союзник (не только для России, для всех, кто хочет победить в Евразии).

Не делая никаких выводов, если бы вы были командующим российской армией и вас спросили, какие у вас шансы в агрессивной войне на чужой территории против сравнительно большого государства, население которого враждебно к России, при условии что вся Европа, США и вообще большинство стран мира выступает против вас и не только не помогает вооружениями, офицерами и продовольствием, но прямо блокирует товарооборот России и помогает противнику – вы бы что ответили?

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