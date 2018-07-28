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"Расслабухи нет": в Марьинке боевики используют коварную тактику

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Двое украинских военных ранены и еще двое погибли, это произошло на Луганщине в населенном пункте Крымское. Боевики открыли огонь в сторону позиций армейцев. Между тем в Донецкой области враг стреляет, прячась за гражданскими.

В Марьинке боевики используют коварную тактику, используя жилые дома местных жителей, как прикрытие для ведения огня по позициям украинских военных, понимая что наши защитники не будут стрелять в ответ.

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До войны Марьинка была состоятельным городом. И хотя дома в окрестностях этого населенного пункта почти полностью разрушены, можно разглядеть, что когда-то это были состоятельные коттеджи.

Марьинка – кость в горле боевиков, ведь расположена вплотную к оккупированному Донецку и поселку Александровка. К позициям боевиков отсюда всего 70 метров, поэтому здесь даже громко разговаривать не желательно. Буквально через небольшую зеленку уже дом, где засели террористы.

До Донецка здесь 20 минут пешком идти. В ночное время слышны разговоры противника, слышно, о чем они говорят. Слышны женские голоса, гулянки,
– рассказал военнослужащий 28 бригады ВСУ "Оскар".

Очевидно, хорошо погуляв, боевики берутся за оружие.

"Да, чтобы жестко крепили, в неделю 2-3 раза, – это обязательно жестко будет, расслабухи нет", – прокомментировал военнослужащий 28 бригады ВСУ Владимир.

Но Владимир уже привык к тому, что расслабляться не стоит. Сам из оккупированного Новоазовска. Прекрасно помнит, как проходил так называемый референдум.

Там машина ездила по улице, и в ящик из-под печенья или презервативов бросали бумажки они. Бабушки 70-летние, то лежали, "утку" из-под нее выносили, а то галопом бежала: в Расею хачу,
– вспоминает Владимир.

Пошел добровольцем в вооруженные силы. В августе 2014 попал в плен возле Старобешево под Иловайском.

"Держали в здании СБУ, Щорса, 62, вроде как, в Донецке. Там видел всех: и якутов, и кавказцев, и россиян. Там все были", – добавляет Владимир.

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Владимир просидел в плену 90 суток. Его обменяли и он вернулся в Вооруженные Силы. Держит оборону Марьинки. Воевать бойцы 28-й готовы с кем угодно. Однако, говорят, что враг боится идти в открытую и прячется за спинами гражданских.

По дороге метров 150 угловой дом. Живет мужчина. Часто к нему приходят сепары. У него там позиции оборудованы для СПГ, для ДШК. У него мешки там заложены,
– отметил военнослужащий 28 бригады ВСУ "Оскар".

Бойцы украинской армии огонь в ответ не открывают, ведь можно задеть гражданских. И боевики используют гражданских в качестве живого щита, ведь в честном бою знают, что не имеют шансов.

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости Украины Жертвы Марьинка Украина – Россия Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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