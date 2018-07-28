"Розслабухи немає": біля Мар'їнки бойовики використовують підступну тактику

Двоє українських військових поранені і ще двоє загинули, це сталося на Луганщині у населеному пункті Кримське. Бойовики відкрили вогонь в бік позицій армійців. Тим часом на Донеччині ворог стріляє, ховаючись за цивільними.

Біля Мар'їнки бойовики використовують підступну тактику, використовуючи житлові будинки місцевих мешканців, як прикриття для ведення вогню по позиціям українських військових, розуміючи що наші оборонці не будуть стріляти у відповідь.

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До війни Мар'їнка була заможним містечком. І хоча будинки на околицях цього населеного пункту майже вщент зруйновані, можна розгледіти, що колись це були заможні котеджі.

Мар'їнка – кість у горлі бойовиків, адже розташована впритул до окупованого Донецька та селища Олександрівка. До позицій бойовиків звідси всього 70 метрів, тому тут навіть гучно розмовляти не бажано. Буквально через невеличку зеленку вже будинок, де засіли терористи.

До Донецьку тут 20 хвилин пішки йти. У нічний час чутно розмови противника, чутно, про що вони розмовляють. Чутно жіночі голоси, гульбища,

– розповів військокослужбовець 28 бригади ЗСУ "Оскар".

Вочевидь, добре погулявши, бойовики беруться до зброї.

"Так, аби жорстко кріпили, на тиждень 2-3 рази, – це обов'язково жорстко буде, розслабухи немає", – прокоментував військокослужбовець 28 бригади ЗСУ Володимир.

Але Володимир вже звик до того, що розслаблятись не варто. Сам з окупованого Новоазовська. Чудово пам'ятає, як проходив так званий референдум.

Там машина їздила по вулиці, і в ящик з-під печива чи презервативів кидали папірчики вони. Бабусі 70-річні, то лежали, "утку" з-під неї виносили, а то галопом бігла: в расєю хачу,

– згадує Володимир.

Пішов добровольцем в збройні сили. В серпні 2014 потрапив у полон біля Старобешевого під Іловайськом.

"Тримали в будівлі СБУ, Щорса, 62, наче, в Донецьку. Там бачив всіх: і якутів, і кавказців, і росіян. Там всі були", – додає Володимир.

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Володимир просидів в полоні 90 діб. Його обміняли і він повернувся до Збройних Сил. Тримає оборону Мар'їнки. Воювати бійці 28-ї готові будь з ким. Проте ,кажуть, що ворог боїться йти у відкриту та ховається за спинами цивільних.

По дорозі метрів 150 кутовий дім. Живе чоловік. Часто до нього приходять сепари. у нього там позиції обладнані для СПГ, для ДШК. У нього мішки там закладені,

– зазначив військокослужбовець 28 бригади ЗСУ "Оскар".

Бійці української армії вогонь у відповідь не відкривають, адже можна зачепити цивільних. І бойовики використовуючи цивільних як живий щит, адже в чесному бою знають, що не мають шансів.