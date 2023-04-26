Расследование БЭБ против Multiplex негативно влияет на инвестиции в Украину, – Гетманцев

Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводит расследование в отношении Multiplex, не имея на это оснований. Об этом заявили депутаты в составе временной следственной комиссии Верховной рады.

Как сообщает 5 канал в своем репортаже с заседания, несмотря на то, что Multiplex полностью уплатил все налоги и предоставил об этом исчерпывающие документы, БЭБ продолжает расследование по якобы невыполнению компанией финансовых обязательств.

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По словам главы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, даже разглашение таких дел негативно влияет на инвестиционный климат, а БЭБ занимается собственно "белой" компанией, вместо того чтобы наводить порядок на черном рынке.

Собственное разглашение таких дел негативно влияет на инвестиционный климат. И здесь мы должны понимать, что защищая отечественный бизнес мы и создаем тот инвестиционный климат на который мы должны все рассчитывать. Тем более недопустимы такие явления во время войны. Здесь вообще потерь нет. Но почему-то БЭБ занимается фактически "белой" компанией, вместо того чтобы наводить порядок на "черном рынке",

– заявил Гетманцев.

В свою очередь, в Multiplex заявили, что не понимают причин преследования и будут обращаться за помощью к международным институтам и СМИ.

Мы не будем останавливаться и мы будем обращаться к международным СМИ, чтобы показать, как государство сейчас помогает, в кавычках, бизнесу. Юридических оснований нет никаких (для продолжения дела – 24 Канал), поэтому все что остается – надеяться достучаться до здравого смысла,

– заявил генеральный директор Multiplex Роман Романчук.

Как сообщалось ранее, 11 апреля Кабинет министров уволил директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника.

В сентябре 2021 года "Схемы" обнаружили вероятные нарушения при избрании Вадима Мельника в конкурсе на новую главу Бюро экономической безопасности.

"Схемы" также сообщали, что новый глава БЭБ Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости. Сам он в комментарии журналистам заявил, что "все – прозрачно" и что такая стоимость квартиры подтверждена официальной оценкой.