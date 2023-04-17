Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба кремлевского прихвостня. Более того, Пригожин заявил, что вагнеровцы якобы "никогда не расстреливают мирных и детей", сообщает 24 Канал.

Важно В Офисе Президента отреагировали на признание вагнеровцев в преступлениях против гражданских

Пригожин попытался цинично отовраться от расследования

Основатель ППК "Вагнера" заявил, что в настоящее время "не имеет технической возможности" просмотреть видео расследования полностью. Однако он цинично пообещал "дать полную оценку".

Более того, Пригожин заявил, что никогда не отдавал приказы расстреливать гражданских людей и детей. Он цинично подчеркнул, что НПК "Вагнера" пришло "спасать население от режима".

Что касается расстрелов детей, конечно, никто никогда не расстреливает ни "мирняк", ни детей, это никому совершенно не нужно. Мы туда пришли для того, чтобы спасти их от того режима, под которым они находились,

– попытался отовраться Пригожин.

Кроме того, повар Путина подверг критике основателя правозащитной организации Gulagu.net Владимира Осечкина. Пригожин назвал его "маньяком" и дискредитирующим ВСУ.

Расследователи обнародовали доказательства преступлений Пригожина

Расследователи проекта "Гулагу.нет" опубликовали признание двух бывших узников, представившихся экс-наемниками ППК "Вагнера". Они признались в совершении десятков страшных преступлений, приказы на которые отдавал непосредственно Пригожин

Бывшие заключенные Азамат Улдаров и Алексей Савичев рассказали, как расстреливали гражданских и детей в Бахмуте и Соледаре. По их словам они лично расстреляли десятки детей и сотни гражданских.

"Были женщины и мужчины, деды, пенсионеры, дети. Ребенок визжит, он маленький, ему 5 – 6 лет, а я выстрелил контрольный. Я никого не должен был вытащить. Была команда на зачистку всех", – признался Улдаров в преступлении.

Кроме того, вагнеровцы получали приказы о так называемых "зачистках" постоянно. Если поступало соответствующее распоряжение – никого не оставляли в живых. Более того, за отказ выполнять приказы бывшие заключенные расстреливали "свои". По словам Савичева, он лично видел, как убили около 70 вагнеровцев за отказ выполнять приказ.