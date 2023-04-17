Відповідну заяву опублікувала пресслужба кремлівського посіпаки. Ба більше, Пригожин заявив, що вагнерівці нібито "ніколи не розстрілюють мирних і дітей", повідомляє 24 Канал.

Важливо В Офісі Президента відреагували на зізнання вагнерівців у злочинах проти цивільних

Пригожин спробував цинічно відбрехатися від розслідування

Засновник ПВК "Вагнера" заявив, що нині "не має технічної можливості" переглянути відео розслідування повністю. Проте він цинічно пообіцяв "дати повну оцінку".

Ба більше, Пригожин заявив, що ніколи не віддавав накази розстрілювати цивільних людей та дітей. Він цинічно підкреслив, що ПВК "Вагнера" прийшло "рятувати населення від режиму".

Щодо розстрілів дітей — звичайно, ніхто ніколи не розстрілює ні "мирняк", ні дітей, це нікому абсолютно не потрібно. Ми туди прийшли для того, щоб врятувати їх від того режиму, під яким вони перебували,

– спробував відбрехатися Пригожин.

Окрім того, кухар Путіна розкритикував засновника правозахисної організації Gulagu.net Володимира Осєчкіна. Пригожин назвав його "маніяком" і тим, хто дискредитує ЗСУ.

Розслідувачі оприлюднили докази злочинів Пригожина

Розслідувачі проєкту "Гулагу.нет" опублікували зізнання двох колишніх в'язнів, які назвалися екснайманцями ПВК "Вагнера". Вони зізналися у скоєнні десятків страшних злочинів, накази на які віддавав безпосередньо Пригожин.

Колишні в’язні Азамат Улдаров та Олексій Савічев розповіли, як розстрілювали цивільних та дітей у Бахмуті та Соледарі. За їхніми словами, вони особисто розстріляли десятки дітей та сотні цивільних.

"Були жінки та чоловіки, діди, пенсіонери, діти. Дитина верещить, вона маленька, їй 5 – 6 років, а я вистрілив контрольний. Я нікого не мав витягти. Була команда на зачистку всіх", – зізнався Улдаров у злочині.

Окрім того, вагнерівці отримували накази про так звані "зачистки" постійно. Якщо надходило відповідне розпорядження – нікого не лишали в живих. Ба більше, за відмову виконувати накази колишні ув’язнені розстрілювали "свої". За словами Савічева, він особисто бачив, як вбили близько 70 вагнерівців за відмову виконувати наказ.