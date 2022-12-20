Хотя она была гражданским работником, судья согласился, что она полностью была осведомлена о том, что происходит в лагере.

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Подробности дела

97-летняя Ирмгард Фурхнер еще подростком устроилась секретарем в Штуттхоф и работала там с 1943 по 1945 год.

Поскольку в то время Фурхнер было всего 18 или 19 лет, ее судили в специальном суде по делам несовершеннолетних и назначили на два года лишения свободы условно.

Историк Штефан Гердлер сыграл ключевую роль в судебном процессе, сопровождая двух судей во время посещения лагеря. Из визита стало ясно, что Фурхнер видела, какие условия были в лагере.

К слову, когда в сентябре 2021 года начался судебный процесс, Ирмгард Фурхнер сбежала из дома престарелых. В конце концов, ее нашла полиция на улице в Гамбурге.

Ей понадобилось 40 дней, чтобы нарушить свое молчание в суде, когда она сказала суду:

Я сожалею о случившемся. Я сожалею, что была в Штуттхофе на то время – это все, что я могу сказать,

– сказала она.

Справка. Считается, что в ужасных условиях в Штуттхофе недалеко от Гданьска погибли 65 тысяч человек, в том числе заключенные-евреи, поляки-неевреи и пленные советские солдаты. Для убийства заключенных использовались разные методы, и с июня 1944 года тысячи человек скончались в газовых камерах.

Что говорят свидетели, пережившие концлагерь

Суд в Итцехо на севере Германии заслушал выживших в лагере, некоторые из которых умерли во время суда.

Из Вены в северную Германию для дачи показаний приехал выживший в лагере Йозефу Саломонович. Ему было всего 6 лет, когда его отец был расстрелян в Штуттхофе в сентябре 1944 года.

Она косвенно виновата, даже если она просто сидела в офисе и ставила свою печать в свидетельстве о смерти отца,

– сказал он.

Другой свидетель нацистских преступников Манфред Голдберг назвал двухлетний условный срок ошибкой.

Никто в здравом уме не отправил бы 97-летнего в тюрьму, но приговор должен отражать тяжесть преступлений. Если магазинного вора приговаривают к двум годам, как может быть, чтобы тот же приговор был вынесен тому, кто был осужден за соучастие в 10 000 убийств?

– сказал он.

Суд над Фурхнер может стать последним в Германии по делу о преступлениях нацистской эпохи, хотя некоторые до сих пор расследуются.