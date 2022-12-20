Хотя она была гражданским работником, судья согласился, что она полностью была осведомлена о том, что происходит в лагере.
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Подробности дела
97-летняя Ирмгард Фурхнер еще подростком устроилась секретарем в Штуттхоф и работала там с 1943 по 1945 год.
Поскольку в то время Фурхнер было всего 18 или 19 лет, ее судили в специальном суде по делам несовершеннолетних и назначили на два года лишения свободы условно.
Историк Штефан Гердлер сыграл ключевую роль в судебном процессе, сопровождая двух судей во время посещения лагеря. Из визита стало ясно, что Фурхнер видела, какие условия были в лагере.
К слову, когда в сентябре 2021 года начался судебный процесс, Ирмгард Фурхнер сбежала из дома престарелых. В конце концов, ее нашла полиция на улице в Гамбурге.
Ей понадобилось 40 дней, чтобы нарушить свое молчание в суде, когда она сказала суду:
Я сожалею о случившемся. Я сожалею, что была в Штуттхофе на то время – это все, что я могу сказать,
– сказала она.
Что говорят свидетели, пережившие концлагерь
Суд в Итцехо на севере Германии заслушал выживших в лагере, некоторые из которых умерли во время суда.
Из Вены в северную Германию для дачи показаний приехал выживший в лагере Йозефу Саломонович. Ему было всего 6 лет, когда его отец был расстрелян в Штуттхофе в сентябре 1944 года.
Она косвенно виновата, даже если она просто сидела в офисе и ставила свою печать в свидетельстве о смерти отца,
– сказал он.
Другой свидетель нацистских преступников Манфред Голдберг назвал двухлетний условный срок ошибкой.
Никто в здравом уме не отправил бы 97-летнего в тюрьму, но приговор должен отражать тяжесть преступлений. Если магазинного вора приговаривают к двум годам, как может быть, чтобы тот же приговор был вынесен тому, кто был осужден за соучастие в 10 000 убийств?
– сказал он.
Суд над Фурхнер может стать последним в Германии по делу о преступлениях нацистской эпохи, хотя некоторые до сих пор расследуются.