Хоча вона була цивільним працівником, суддя погодився, що вона повністю обізнана про те, що відбувається у таборі.

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Подробиці справи

97-річна Ірмгард Фурхнер ще підлітком влаштувалася друкаркою у Штуттхоф і працювала там з 1943 по 1945 рік.

Оскільки на той час Фурхнер було лише 18 чи 19 років, її судили у спеціальному суді у справах неповнолітніх й призначили до двох років позбавлення волі умовно.

Історик Штефан Гердлер відіграв ключову роль у судовому процесі, супроводжуючи двох суддів під час відвідин табору. З візиту стало ясно, що Фурхнер бачила, які умови були у таборі.

До слова, коли у вересні 2021 року розпочався судовий процес, Ірмгард Фурхнер втекла з будинку для людей похилого віку. Врешті-решт її знайшла поліція на вулиці в Гамбурзі.

Їй знадобилося 40 днів, щоб порушити своє мовчання в суді, коли вона сказала суду:

Я жалкую за все, що сталося. Я шкодую, що була в Штуттхофі на той час - це все, що я можу сказати,

– сказала вона.

Довідка. Вважається, що в жахливих умовах у Штуттхофі неподалік Гданська загинули 65 тисяч людей, у тому числі ув'язнені-євреї, поляки-неєвреї та полонені радянські солдати. Для вбивства ув'язнених використовувалися різні методи, і з червня 1944 року тисячі людей померли в газових камерах.

Що говорять свідки, які пережили концтабір

Суд в Ітцехо на півночі Німеччини заслухав тих, хто вижив у таборі, деякі з яких померли під час суду.

З Відня до північної Німеччини для надання свідчень приїхав Йозефу Саломонович, який вижив у таборі. Йому було всього 6 років, коли його батька розстріляли у Штуттхофі у вересні 1944 року.

Вона опосередковано винна, навіть якщо вона просто сиділа в офісі й ставила свою печатку у свідоцтві про смерть батька,

– сказав він.

Інший свідок нацистських злочинків, Манфред Голдберг назавав дворічний умовний термін помилкою.

Ніхто в здоровому глузді не відправив би 97-річного до в'язниці, але вирок повинен відображати тяжкість злочинів. Якщо магазинного злодія засуджують до двох років, як може бути, щоб той самий вирок був винесений тому, хто був засуджений за співучасть у 10 000 вбивств?,

– сказав він.

Суд над Фурхнер може стати останнім у Німеччині у справі про злочини нацистської епохи, хоча деякі досі розслідуються.