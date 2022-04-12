Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире 24 канала. Он также добавил, что нам повезло, что нас поддержали партнеры, это ускорило процедуру рассмотрения дела в Гааге.

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Даже если бы прокурор Хан самостоятельно инициировал уголовное производство, нужно было бы предварительное рассмотрение дела судьями Международного уголовного суда,

– подчеркнул Малюська.

Можно ли осудить россиян заочно

Также министр юстиции добавил, что расследование уже началось, соответствующие действия осуществляют прокуроры Международного уголовного суда. Для того, чтобы первые обвиняемые россияне туда попали, нужно как минимум их доставить на суд.

Международный уголовный суд не слушает дела заочно. Соответственно, страны-партнеры и мы не только собираем доказательства, но и "вылавливаем" военных преступников, чтобы доставить их в суд,

– заверил Денис Малюська.

О начале международного расследования над россиянами: смотрите видео



