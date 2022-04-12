Про це розповів міністр юстиції України Денис Малюська у ефірі 24 каналу. Він також додав, що нам пощастило, що нас підтримали партнери, це пришвидшило процедуру розгляду справи у Гаазі.

Читайте також: Путіна розірвують як зрадника, – Піонтковський про реакцію росіян на поразку у війні

Навіть, якби прокурор Хан, самостійно ініціював кримінальне провадження, потрібен був би попередній розгляд справи суддями міжнародного кримінального суду,

– підкреслив Малюська.

Чи можна засудити росіян заочно

Також міністр юстиції додав, що озслідування вже почалося, відповідні дії здійснюють прокурори міжнародного кримінального суду. Для того, аби перші обвинувачені росіяни туди потрапили, потрібно, як мінімум, їх доправити на суд.

Міжнародний кримінальний суд не слухає справи заочно. Відповідно країни-партнери і ми, не лише збираємо докази, а й "виловлюємо" воєнних злочинців, аби доправити їх до суду,

– запевнив Денис Малюська.

Про початок міжнародного розслідування над росіянами: дивіться відео



