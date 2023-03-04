Прокуроры подписали соглашение о запуске Центра расследования преступлений России: когда он заработает

Международный центр по преследованию преступлений агрессии России приступит к работе в Гааге. Это может произойти уже этим летом.

Генеральные прокуроры стран-членов совместной следственной группы подписали приложение к Соглашению о создании JIT о начале работы на базе Евроюста Международного центра по расследованию преступлений агрессии. Подписание состоялось на конференции United for Justice во Львове.

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Центр расследования преступлений России заработает летом

Создание Международного центра по преследованию преступлений агрессии России инициировал Офис Генерального прокурора:

при поддержке Евроюста, Международного уголовного суда,

в партнерстве с Литвой, Польшей, Латвией, Эстонией, Словакией и Румынией.

Мы ощущаем поддержку и сплоченность наших международных партнеров ради нашей главной цели – привлечения к ответственности агрессора. Открытие международного центра в Гааге – еще один юридический шаг для этого,

– подчеркнул генпрокурор Андрей Костин.



Международный центр заработает в Гааге / Фото Офиса генпрокурора

По словам президента Евроюста Ладислава Хамрана, создание Центра поможет обеспечить тесное сотрудничество партнеров. Он заверил, что Евроюст готов предоставить техническую помощь для начала его работы.

"Мы поставили перед собой амбициозные задачи. Я надеюсь, что Международный центр в Гааге заработает уже летом", – добавил Костин.

Генеральные прокуроры обсудили организационные и операционные детали для начала работы Центра.

В Гааге будут работать прокуроры и следователи стран-участниц JIT, рассматривается возможность привлечения прокуроров из других стран. В будущем к работе Международного центра могут быть привлечены эксперты.