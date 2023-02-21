Активисты обнаружили схему продаж белорусских удобрений в обход санкций ЕС

Белорусские удобрения продолжают продавать в Европе, несмотря на санкции. Белорусские и литовские активисты опубликовали расследование.

Речь идет о продукции "Гродно Азот", он под санкциями с декабря 2021 года. Белорусский расследовательский центр в партнерстве с литовскими расследователями Siena обнаружили две компании-прокладки, помогавшие предприятию торговать с Европой.

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Как расследователи разоблачили белорусскую компанию

Все началось с того, что активисты заметили белорусские фуры с удобрениями "Гродно Азота" на литовской границе.

Белорусские расследователи выяснили, что "Гродно Азот", похоже, создало компанию-прокладку "Гриком", чтобы продавать свою продукцию под ее именем. Компания появилась в 2021 году и принадлежит Гродненскому исполнительному комитету Предприятие возглавил Виктор Русак, ранее бывший сотрудником "Гродно Азота" более 30 лет, также он экс-депутат.

БРЦ удалось получить копию контракта, подтверждающую, что "Гриком" обязалось продавать продукцию "Гродно Азот", а в упомянутых фурах на границе были товары с маркировкой "Гродно Азот". Также обнаружили контракт "Грикома" с сербской компанией Wakler о покупке удобрений, при том что Сербия присоединялась к этим санкциям ЕС.

От водителей грузовиков удалось узнать, что грузовики сербских покупателей загружают продукцию непосредственно на "Гродно Азот" и водители заполняют документы на бланках этой компании.

Совладелец и директор Wakler заявил, что ему неизвестно о том, что компания совершила что-то противозаконное, а Виктор Русак отказался от комментариев.

Посредник для последующей перепродажи

Появилась информация о том, что осенью 2022 года лицензию на экспорт удобрений в Беларуси получила малоизвестная компания "Техноспецтрейдинг". Покупателем должна стать компания из Дубая DP World Commodities and Logistics FZE. Журналисты проекта Siena выяснили, что речь шла о продаже 30 тысяч тонн удобрений стоимостью 15 миллионов евро.

Копии документов о грузе, полученных БРЦ, позволили отследить маршрут поставки, и в нем снова фигурировали лица из упомянутого выше расследования. Сертификаты, которыми "Техноспецэкспорт" имел на поставку продукции в Дубай, упоминают стандарт ГОСТ 2081-2010, а такую продукцию в Беларуси производит только "Гродно Азот".

К тому же "Техноспецэкспорт" настаивает, что является и поставщиком, и производителем. Журналисты обратили внимание, что официальный офис зарегистрирован в небольшом помещении в спальном районе, а где производственные мощности компании – непонятно.

Расследователи предполагают, что покупатель в Дубае – только посредник для дальнейшей перепродажи удобрений "Гродно Азота" в Европу.