Расследование в Украине будет легче, чем в Югославии, – экс-прокурор ООН объяснила почему

Экс-прокурор ООН Карла дель Понте заявила, что расследование в Украине будет легче, чем в Югославии. Она представляла обвинения в суде против югославского диктатора Слободана Милошевича.

Расследование в Украине будет легче, чем в Югославии

Поскольку сама страна запросила международное расследование. Это упрощает процесс расследования.

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Так, главный прокурор МКС Карим Хан уже посетил Украину в марте. Если международный уголовный суд найдет доказательства военных преступлений, то, по словам дель Понте, можно привлечь к ответственности даже Путина.

Вы не должны отпускать, продолжайте расследование. Когда началось расследование Слободана Милошевича, он все еще был президентом Сербии. Кто бы тогда мог подумать, что когда-нибудь его осудят? Никто!

– сказала она.

Кроме того, добавила, что следует провести расследование по возможным военным преступлениям, совершенным обеими сторонами. В этом контексте упомянула сообщение о якобы пытках украинскими войсками некоторых российских военнопленных.

Ордер на арест Путина

Экс-прокурор также призвала Международный уголовный суд ООН выдать ордер на арест президента России Владимира Путина, назвав его "военным преступником".

Она подчеркнула, что выдача ордера на его арест станет важным сигналом. Впрочем, ордер не обязательно означает, что Путина арестуют.

Это единственный инструмент, позволяющий арестовать виновного в военном преступлении и передать его дело в Международный уголовный суд. Если он останется в России, этого никогда не произойдет,

– подчеркнула Карла дель Понте.

При этом добавила, что он больше не сможет покинуть свою страну, а это станет сигналом того, что многие государства против него.

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