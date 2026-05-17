"Подготовка ареста Елены Зеленской": в НАБУ и САП отреагировали на сообщения в сети

Российские пропагандисты распространяют информацию о том, что НАБУ и САП якобы готовятся арест Елены Зеленской. Поводов для задержания жены президента Украины у антикоррупционных органов якобы достаточно.

Сейчас, якобы, решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым. Об этом написало прокремлевское издание РИА.Новости со ссылкой на источники в российских правоохранительных органах.

Действительно ли НАБУ и САП начали расследование в отношении Елены Зеленской?

На фоне сообщений, которые распространяли росСМИ, НАБУ и САП опубликовало официальное заявление. В нем говорится о том, что информация пророссийских медиа о якобы "расследовании" в отношении жены Президента Украины не соответствует действительности.

В НАБУ и САП отметили, что такие информационные вбросы являются частью системной дезинформационной кампании России. Ее цель – дискредитировать украинские институты, подорвать доверие к антикоррупционным органам, дестабилизировать ситуацию в стране и ослабить единство украинцев во время полномасштабной войны.

РосСМИ распространили фейки о жене президента / Фото НАБУ и САП

Какие последствия подозрение Ермаку будет иметь для Зеленского?

Российский фейк о Елене Зеленской появился на фоне коррупционного скандала вокруг бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

11 мая НАБУ сообщило о разоблачении организованной группы, которую подозревают в отмывании более 460 миллионов гривен через элитное строительство на Киевщине. Среди подозреваемых – Ермак.

Политолог Владимир Фесенко считает, что подозрение бывшему главе Офиса Президента в незаконном завладении средствами уже ударило по репутации всей команды власти и лично президента Владимира Зеленского.

По словам эксперта, репутационные риски для президента появились еще после увольнения Ермака в ноябре 2025 года, а теперь они только усилились. Осенью 2025 года в Украине вспыхнул громкий коррупционный скандал, который получил название "Миндичгейт". В деле фигурировали чиновники из близкого окружения президента. Тогда обыски провели и у тогдашнего руководителя ОП Андрея Ермака, после чего он подал в отставку.

Фесенко отметил, что юридических рисков для Зеленского сейчас нет, поскольку, по данным НАБУ, он не является фигурантом дела. В то же время политические и рейтинговые последствия для президента могут быть серьезными.

Политолог напомнил, что после коррупционного скандала осенью 2025 года Зеленский потерял около 10% поддержки, но впоследствии частично восстановил рейтинг благодаря жесткой позиции по американскому "мирному плану".

По мнению эксперта, дальнейшее влияние этой истории на рейтинг Зеленского будет зависеть от того, появятся ли новые факты в деле. Это также может сказаться на решении Зеленского баллотироваться на следующих выборах.

Фесенко объяснил, что сейчас общество поляризуется: сторонники президента не верят в вину Ермака и говорят о внешнем влиянии или "поиске врагов", тогда как оппоненты власти усиливают критику. По словам политолога, наибольшее значение будет иметь реакция людей, которые не имеют четкой позиции относительно президента. Именно они будут определять его политические перспективы.

Напомним, что по данным следствия, в 2021 – 2025 годах Андрей Ермак вместе с другими фигурантами легализировали средства через строительство коттеджного городка в селе Козин. Речь идет о четырех частных резиденциях с дополнительными сооружениями и общей SPA-зоной на территории около 8 гектаров.

14 мая суд избрал экс-руководителю Офиса меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен.

Сам Андрей Ермак отрицает подозрения и называет их необоснованными.