Расследование дел Майдана: ГБР опубликовало отчет за февраль
Государственное бюро расследований опубликовало отчет о состоянии досудебного расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. В ГБР на сегодня находится 51 уголовное производство.
Отчет за февраль 2020 года о расследовании дел Майдана содержится в открытом письме-обращении и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой к семьям Героев Небесной Сотни и общественности, который опубликовала пресс-служба ГБР.
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Так, следователи ГБР 6 февраля сообщили о подозрении бывшему следователю Днепровского райуправления милиции в Киеве в:
- злоупотреблении властью и служебным положением,
- заведомо незаконном задержании и привлечении митингующих к ответственности,
- служебном подлоге,
- препятствовании проведению митингов.
- 20 февраля в отношении него в суд направили обвинительный акт.
18 февраля задержали экс-бойца спецподразделения "Омега" и объявили ему подозрение:
- в превышении служебных полномочий,
- в покушении на убийство митингующего,
- в убийстве Героя Небесной Сотни 20 февраля 2014 года.
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27 февраля ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Днепровского райсуда Киева, который обвиняется в:
- вынесении заведомо неправосудных постановлений об избрании участникам мирных акций протестов меры пресечения в виде содержания под стражей,
- в препятствовании проведению митингов.
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Также в течение месяца ГБР проводило встречи с Офисом прокурора международного уголовного суда, с семьями Героев Небесной Сотни, пострадавшими и ранеными, а также с представителями общественных организаций.
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