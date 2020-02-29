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      Расследование дел Майдана: ГБР опубликовало отчет за февраль

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      Государственное бюро расследований опубликовало отчет о состоянии досудебного расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. В ГБР на сегодня находится 51 уголовное производство.

      Отчет за февраль 2020 года о расследовании дел Майдана содержится в открытом письме-обращении и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой к семьям Героев Небесной Сотни и общественности, который опубликовала пресс-служба ГБР.

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      Так, следователи ГБР 6 февраля сообщили о подозрении бывшему следователю Днепровского райуправления милиции в Киеве в:

      • злоупотреблении властью и служебным положением,
      • заведомо незаконном задержании и привлечении митингующих к ответственности,
      • служебном подлоге,
      • препятствовании проведению митингов.
      • 20 февраля в отношении него в суд направили обвинительный акт.

      18 февраля задержали экс-бойца спецподразделения "Омега" и объявили ему подозрение:

      • в превышении служебных полномочий,
      • в покушении на убийство митингующего,
      • в убийстве Героя Небесной Сотни 20 февраля 2014 года.

      Важно: Суд отпустил под домашний арест экс-бойца "Омеги", подозреваемого в расстрелах Майдана

      27 февраля ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Днепровского райсуда Киева, который обвиняется в:

      • вынесении заведомо неправосудных постановлений об избрании участникам мирных акций протестов меры пресечения в виде содержания под стражей,
      • в препятствовании проведению митингов.

      К теме: Почему преступления против Майдана до сих пор не расследованы и кто в этом виноват: ответ Рябошапки

      Также в течение месяца ГБР проводило встречи с Офисом прокурора международного уголовного суда, с семьями Героев Небесной Сотни, пострадавшими и ранеными, а также с представителями общественных организаций.

      Євромайдан Революція Гідності хронологія подій 2013 - 2014 інфографіка
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Криминальные новости Государственное бюро расследований Расследования Небесная Сотня Революция достоинства Новости Украины
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