Расследование дел Майдана: ГБР опубликовало отчет за февраль

Государственное бюро расследований опубликовало отчет о состоянии досудебного расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. В ГБР на сегодня находится 51 уголовное производство.

Отчет за февраль 2020 года о расследовании дел Майдана содержится в открытом письме-обращении и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой к семьям Героев Небесной Сотни и общественности, который опубликовала пресс-служба ГБР.

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Так, следователи ГБР 6 февраля сообщили о подозрении бывшему следователю Днепровского райуправления милиции в Киеве в:

злоупотреблении властью и служебным положением,

заведомо незаконном задержании и привлечении митингующих к ответственности,

служебном подлоге,

препятствовании проведению митингов.

20 февраля в отношении него в суд направили обвинительный акт.

18 февраля задержали экс-бойца спецподразделения "Омега" и объявили ему подозрение:

в превышении служебных полномочий,

в покушении на убийство митингующего,

в убийстве Героя Небесной Сотни 20 февраля 2014 года.

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27 февраля ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Днепровского райсуда Киева, который обвиняется в:

вынесении заведомо неправосудных постановлений об избрании участникам мирных акций протестов меры пресечения в виде содержания под стражей,

в препятствовании проведению митингов.

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Также в течение месяца ГБР проводило встречи с Офисом прокурора международного уголовного суда, с семьями Героев Небесной Сотни, пострадавшими и ранеными, а также с представителями общественных организаций.



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