17:03
29 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов заборонив коронавірус. Штучний інтелект Путіна
      Вєсті Кремля
      22:44, 28 лютого
      Вєсті.UA: Тимошенко рятує світ. Милованов заразився коронавірусною експертністю
      Вєсті.UA
      21:19, 28 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Розслідування справ Майдану: ДБР опублікувало звіт за лютий

      -
      Розслідування справ Майдану: ДБР опублікувало звіт за лютий / Getty Images

      Державне бюро розслідувань опублікувало звіт про стан досудового розслідування злочинів, скоєних у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках. У ДБР на сьогодні перебуває 51 кримінальне провадження.

      Звіт за лютий 2020 року про розслідування справ Майдану міститься у відкритому листі-зверненні т. в. о. директора ДБР Ірини Венедіктової до родин Героїв Небесної Сотні та громадськості, який опублікувала пресслужба ДБР.

      Читайте також: Продовжують "кривосудити": шокуючі рішення суддів Майдану, які зберегли посади

      Так, слідчі ДБР 6 лютого повідомили про підозру колишньому слідчому Дніпровського райуправління міліції в Києві у:

      • зловживанні владою та службовим становищем,
      • завідомо незаконному затриманні та притягненні мітингувальників до відповідальності,
      • службовому підробленні,
      • перешкоджанні проведенню мітингів.
      • 20 лютого щодо нього до суду скерували обвинувальний акт.

      18 лютого затримали ексбійця спецпідрозділу "Омега" та оголосили йому підозру:

      • у перевищенні службових повноважень,
      • замаху на вбивство мітингувальника,
      • вбивстві Героя Небесної Сотні 20 лютого 2014 року.

      Важливо: Суд відпустив під домашній арешт ексбійця "Омеги", підозрюваного у розстрілах Майдану

      27 лютого ДБР скерувало до суду обвинувальний акт щодо екссудді Дніпровського райсуду Києва, який обвинувачується у:

      • винесенні завідомо неправосудних ухвал про обрання щодо учасників мирних акцій протестів запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,
      • у перешкоджанні проведенню мітингів.

      До теми: Чому злочини проти Майдану досі не розслідувані та хто у цьому винен: відповідь Рябошапки

      Також впродовж місяця ДБР проводило зустрічі з Офісом прокурора міжнародного кримінального суду, з родинами Героїв Небесної Сотні, потерпілими та пораненими, а також з представниками громадських організацій.

      Євромайдан Революція Гідності хронологія подій 2013 - 2014 інфографіка
      Хронологія ключових подій Революції Гідності / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Кримінальні новини Державне бюро розслідувань Розслідування Небесна Сотня Революція Гідності Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 У нас – війна, Росія – агресор: ветеран АТО емоційно звернувся до українців
      Леонід Остальцев
      сьогодні , 16:00 Стратегії ЄС: чи зможе Україна стати частиною енергетичної реальності Європи?
      Максим Єфімов
      28 лютого , 11:30 Що робити при інсульті та як допомогти людині подолати його наслідки
      Едуард Хомченко
      сьогодні , 15:54 Денис Шмигаль може тимчасово очолити уряд: що про нього відомо
      Наталя Боднар
      сьогодні , 13:31 Оновлення в уряді: як вигадки перетворюють на дійсність – підсумки програми "Голобородько"
      Антон Голобородько
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук