Розслідування справ Майдану: ДБР опублікувало звіт за лютий
Державне бюро розслідувань опублікувало звіт про стан досудового розслідування злочинів, скоєних у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках. У ДБР на сьогодні перебуває 51 кримінальне провадження.
Звіт за лютий 2020 року про розслідування справ Майдану міститься у відкритому листі-зверненні т. в. о. директора ДБР Ірини Венедіктової до родин Героїв Небесної Сотні та громадськості, який опублікувала пресслужба ДБР.
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Так, слідчі ДБР 6 лютого повідомили про підозру колишньому слідчому Дніпровського райуправління міліції в Києві у:
- зловживанні владою та службовим становищем,
- завідомо незаконному затриманні та притягненні мітингувальників до відповідальності,
- службовому підробленні,
- перешкоджанні проведенню мітингів.
- 20 лютого щодо нього до суду скерували обвинувальний акт.
18 лютого затримали ексбійця спецпідрозділу "Омега" та оголосили йому підозру:
- у перевищенні службових повноважень,
- замаху на вбивство мітингувальника,
- вбивстві Героя Небесної Сотні 20 лютого 2014 року.
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27 лютого ДБР скерувало до суду обвинувальний акт щодо екссудді Дніпровського райсуду Києва, який обвинувачується у:
- винесенні завідомо неправосудних ухвал про обрання щодо учасників мирних акцій протестів запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,
- у перешкоджанні проведенню мітингів.
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Також впродовж місяця ДБР проводило зустрічі з Офісом прокурора міжнародного кримінального суду, з родинами Героїв Небесної Сотні, потерпілими та пораненими, а також з представниками громадських організацій.
Хронологія ключових подій Революції Гідності / Інфографіка 24 каналу
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