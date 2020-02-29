Розслідування справ Майдану: ДБР опублікувало звіт за лютий

Державне бюро розслідувань опублікувало звіт про стан досудового розслідування злочинів, скоєних у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках. У ДБР на сьогодні перебуває 51 кримінальне провадження.

Звіт за лютий 2020 року про розслідування справ Майдану міститься у відкритому листі-зверненні т. в. о. директора ДБР Ірини Венедіктової до родин Героїв Небесної Сотні та громадськості, який опублікувала пресслужба ДБР.

Читайте також: Продовжують "кривосудити": шокуючі рішення суддів Майдану, які зберегли посади

Так, слідчі ДБР 6 лютого повідомили про підозру колишньому слідчому Дніпровського райуправління міліції в Києві у:

зловживанні владою та службовим становищем,

завідомо незаконному затриманні та притягненні мітингувальників до відповідальності,

службовому підробленні,

перешкоджанні проведенню мітингів.

20 лютого щодо нього до суду скерували обвинувальний акт.

18 лютого затримали ексбійця спецпідрозділу "Омега" та оголосили йому підозру:

у перевищенні службових повноважень,

замаху на вбивство мітингувальника,

вбивстві Героя Небесної Сотні 20 лютого 2014 року.

Важливо: Суд відпустив під домашній арешт ексбійця "Омеги", підозрюваного у розстрілах Майдану

27 лютого ДБР скерувало до суду обвинувальний акт щодо екссудді Дніпровського райсуду Києва, який обвинувачується у:

винесенні завідомо неправосудних ухвал про обрання щодо учасників мирних акцій протестів запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

у перешкоджанні проведенню мітингів.

До теми: Чому злочини проти Майдану досі не розслідувані та хто у цьому винен: відповідь Рябошапки

Також впродовж місяця ДБР проводило зустрічі з Офісом прокурора міжнародного кримінального суду, з родинами Героїв Небесної Сотні, потерпілими та пораненими, а також з представниками громадських організацій.



Хронологія ключових подій Революції Гідності / Інфографіка 24 каналу