Расследование от Bihus.info о финансах партий завоевало 2 победы на всеукраинском конкурсе

Журналистка программы "Наши деньги" Марьяна Мотрунич с расследованием "Финансы партий" победила в двух номинациях на Всеукраинской конференции журналистов-расследователей.

Об этом сообщает Bihus.info.

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В рамках Десятой Всеукраинской конференции журналистов-расследователей 8 декабря прошла церемония награждения журналистских расследований на тему финансирования партий и кандидатов на выборах.

Сюжет "Финансы партий" Марьяны Мотрунич, журналистки программы "Наши деньги" от Bihus.info, победил в двух номинациях: "Лучшее расследование в национальном печатном или онлайн-медиа" и "Лучшее расследование в национальном телевизионном медиа".

Как шесть парламентских политсил потратили полмиллиарда гривен, выделенных из бюджета на развитие партий в 2017 году? Согласно отчетам, кто из граждан и бизнеса финансировал политсилы? Именно на эти вопросы дала ответ журналистка в расследовании.

Видео расследования Марьяны Мотрунич "Финансы партий"