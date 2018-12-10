Розслідування від Bihus.info про фінанси партій вибороло 2 перемоги на всеукраїнському конкурсі

Журналістка програми "Наші гроші" Мар’яна Мотрунич з розслідуванням "Фінанси партій" перемогла у двох номінаціях на Всеукраїнській конференції журналістів-розслідувачів.

Про це повідомляє Bihus.info.

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В рамках Десятої Всеукраїнської конференції журналістів-розслідувачів 8 грудня відбулась церемонія нагородження журналістських розслідувань на тему фінансування партій і кандидатів на виборах.

Сюжет "Фінанси партій" Мар’яни Мотрунич, журналістки програми "Наші гроші" від Bihus.info, переміг у двох номінаціях: "Краще розслідування у національному друкованому або онлайн-медіа" та "Краще розслідування у національному телевізійному медіа".

Як шість парламентських політсил витратили півмільярда гривень, виділених з бюджету на розвиток партій у 2017 році? Згідно зі звітами, хто з громадян і бізнесу фінансував політсили? Саме на ці запитання дала відповідь журналістка у розслідуванні.

Відео розслідування Мар’яни Мотрунич "Фінанси партій"