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Расследование убийства Шеремета: родственники погибшего подали жалобу на генпрокурора Луценко

83 Читати новину українською
Юрий Луценко
Юрий Луценко / ukrafoto.com

Родственники Павла Шеремета подали жалобу на Юрия Луценко в Печерский райсуд за бездействие генпрокурора относительно расследования убийства журналиста.

Кроме того, гражданская жена убитого Елена Притула требует признать ее потерпевшей, пишет "Украинская правда".

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Она уверена, что это был теракт.

Дерзость, с которой действовали террористы, указывает, что целью преступления было не убийство Павла Шеремета, а получение психологического эффекта в виде паники и потери доверия у свидетелей теракта, телезрителей и близких погибшего Павла Шеремета к собственной безопасности. Очевидно, что преступление совершено с целью запугивания как всего населения, так и журналистов в частности,
– заявила Притула.

Женщина уже обращалась к генпрокурору с таким заявлением в феврале. Но тогда Луценко жалобу проигнорировал.

К слову, Уголовный кодекс позволяет обжаловать бездействие генпрокурора. Поэтому Елена Притула просит суд обязать генпрокурора "неотложно внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование по факту совершения уголовного правонарушения по ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины, а именно совершение террористического акта 20 июля 2016 года, что привело к гибели Павла Шеремета".

Что известно об убийстве Павла Шеремета?
Журналист погиб в своем автомобиле утром 20 июля 2016 года. Под машину, на которой он передвигался, подложили взрывчатку. Расследование убийства продолжается до сих пор. Официальное следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах преступления, но за два года расследования ни организаторов, ни исполнителей не установили.

Теги: Новости Украины Юрий Луценко ГПУ Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет
Источник: 24 Канал
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