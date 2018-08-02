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Розслідування вбивства Шеремета: родичі загиблого подали скаргу на генпрокурора Луценка

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Юрій Луценко
Юрій Луценко / ukrafoto.com

Родичі Павла Шеремета подали скаргу на Юрія Луценка до Печерського райсуду через бездіяльність генпрокурора щодо розслідування вбивства журналіста.

Крім того, цівільна дружина убитого Олена Притула вимагає визнати її потерпілою, пише "Українська правда". 

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Вона переконана, це був теракт.

Зухвалість, із якою діяли терористи, вказує, що метою злочину було не вбивство Павла Шеремета, а отримання психологічного ефекту у вигляді паніки та зневіри свідків теракту, телеглядачів та близьких загиблого Павла Шеремета у власній безпеці. Очевидно, що злочин вчинений з метою залякування як всього населення, так і журналістів зокрема,
– заявила Притула. 

Жінка вже зверталася до генпрокурора із такою заявою в лютому. Але тоді Луценко скаргу проігнорував.

До слова, Кримінальний кодекс дозволяє оскаржувати бездіяльність генпрокурора. Тому Олена Притула просить суд зобов’язати генпрокурора "невідкладно внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та почати розслідування за фактом скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.258 Кримінального кодексу України, а саме скоєння терористичного акту 20 липня 2016 року, що призвело до загибелі Павла Шеремета".

Що відомо про вбивство Павла Шеремета? Журналіст загинув у своєму автомобілі вранці 20 липня 2016 року. Під машину, якою він пересувався, підклали вибухівку. Розслідування вбивства триває і досі. Офіційне слідство схиляється до версії про професійні мотиви злочину, але за два роки розслідування ні організаторів, ні виконавців не встановило.

Теги: Новини України Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета ГПУ Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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