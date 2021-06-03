На этих площадках постоянно была пророссийская пропаганда. Об этом рассказал политтехнолог Сергей Гайдай.

Внимание Луценко подтвердил, что записи правдивы, – Гайдай о новых пленках Медведчука

Он подчеркнул, что в расследовании Bihus.Info нет важного момента. Речь идет о телеканалах.

"Эти каналы разные. Они все имели одинаковую судьбу в начале. Владельцев, которые были до этого, "рейдернули". Например, "112 канал" остался после "регионалов". Долгое время Порошенко требовал продать ему этот канал", – пояснил он.

Каналы контролировал один человек, – Гайдай

Более того, как добавил Гайдай, редакция считала, что владельцем станет Петр Порошенко. Договоренности были, но его, кажется, хотели продать за 12 миллионов долларов. Владелец не согласился.

Некоторое время канал работал под контролем с Банковой. Потом оказалось, что канал продали Тарасу Козаку, который был человеком Медведчука,

– добавил Гайдай.

Он подчеркнул, что администрация Порошенко знала об этом еще тогда. С другими каналами ситуация схожая, но забирали их по-разному. Как подытожил Гайдай: "Получилось так, что все 4 канала (ZIK, "112 Украина" и NewsOne и Tonis) – выстраивал один человек генпродюсер Алексей Семенов".

Подробнее об этом История телеканала "Прямой" : все о рэкете со стороны семьи Януковича и переходе к Порошенко



Санкции против соратника Медведчука Козака и "его" каналов / инфографика 24 канала

Пленки Медведчука: последнее

Журналисты Bihus.Info обнародовали 3 часть расследования 31 мая. Она касалась "пленок Медведчука". Речь шла о закупке угля у оккупантов Донбасса.

На этих "пленках" человек с голосом, похожим на голос кума Путина, договаривалась о поставках угля от оккупантов. В расследовании говорится, что сделка была устроена не без ведома Петра Порошенко.

Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео 24 канала